Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Times entram em campo nesta quarta-feira (16), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico no Paulistão feminino! Corinthians e Santos entram em campo na noite desta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, na internet.

Na sexta posição do estadual com 15 pontos, o Corinthians quer dar sequência à sua recuperação no campeonato. Já o Santos é o terceiro colocado com 19 pontos, e busca o triunfo para tentar assumir a liderança.

Escalações:

Escalação do provável CORINTHIANS: Patricia, Giovanna, Diany, Jhennifer, Liana, Adriana, Gabrielle, Jaqueline, Tamires, Andressa e Erika.

Escalação do provável SANTOS: Viviane, Tayla, Camila, Brena, Jane, Thais, Cristiane, Ana Carla, Beatriz, Giovanna e Fernanda.

Desfalques

Corinthians

sem desfalques confirmados.

Santos

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 16 de novembro de 2022

• Horário: 19h30 (de Brasília)

• Local: Neo Química Arena, São Paulo - SP