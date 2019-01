Corinthians pode jogar com dois atacantes, diz Boselli

O argentino fez a sua estreia oficial vestindo a camisa do Timão e ficou impressionado com a torcida

Boselli fez a sua estreia como jogador do Corinthians no último sábado (26), na vitória sobre a Ponte Preta pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Após o apito final, o atacante falou sobre a felicidade nesta sua primeira impressão dentro de campo e garantiu que não se incomoda com a competição acirrada por uma vaga no ataque.

“Alegria enorme, a equipe ganhou, precisávamos muito ganhar. Pessoalmente, fiquei muito feliz pelo resultado e por ajudar estando no campo. Será aos poucos, é um processo de adaptação, não é fácil vir ao futebol brasileiro. Tenho que trabalhar muito para estar melhor o mais rápido possível”, disse após o duelo.

“Impressionante, depois do temporal que caiu, muita gente podia ter saído, mas gritaram muito mais. Agradecer pelo apoio de sempre, que ajudou a mim e aos meus companheiros”, completou.

A vitória corintiana veio graças a um gol de Gustavo, o Gustagol. Além disso, Vagner Love também está chegando para aumentar ainda mais a competitividade no setor e Boselli falou sobre o tema, além de elogiar a nova contratação.

“Gosto muito de jogar com outro atacante na frente, ainda mais contra uma equipe que se feche muito atrás e que é complicado entrar. Ter dois de referência na área é importante, podemos fazer jogadas e conseguir gols. É questão de trabalhar, mas podemos jogar com dois atacantes (...) Todo jogador vai ajudar e todos serão recebidos como eu fui”.