Copa do Mundo na FOX: serviços de streaming, pacotes de TV, custos de assinatura, períodos de teste gratuito e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 tomou oficialmente conta da América do Norte como o maior e mais espetacular torneio da história do futebol. Com o formato ampliado para 48 seleções em pleno andamento, o torneio contará com 104 partidas transmitidas ao vivo, desde os chutes de saída de 11 de junho até a final em 19 de julho de 2026. Navegar pelo cenário de streaming no meio do torneio é essencial para acompanhar cada gol desse enorme bloco de 340 horas de ação esportiva de alto nível.

Nos Estados Unidos, os direitos de transmissão em inglês estão divididos entre a FOX (cobrindo 70 partidas em seu canal principal) e a FS1 (cobrindo 34 partidas). Seja você fã de um serviço abrangente de streaming esportivo como o Fubo ou de plataformas digitais independentes como FOX One e Tubi, configurar seu centro de acompanhamento do torneio é incrivelmente simples.

A seguir, o GOAL detalha exatamente como assistir às partidas restantes da Copa do Mundo da FIFA 2026, explorando os planos de preços mais recentes, períodos de teste gratuito, ofertas disponíveis no meio do torneio e requisitos para transmissão em 4K nativo.





Próximos jogos da Copa do Mundo na programação de TV





Opções e planos de assinatura do Fubo

O Fubo oferece um hub esportivo premium e de alto desempenho que reúne todas as emissoras necessárias da Copa do Mundo em inglês e espanhol em um único local coeso. É também o único provedor que oferece um layout multiview totalmente personalizável para quatro jogos, tornando-o a escolha ideal para assistir simultaneamente às partidas da última rodada da fase de grupos.





O Fubo oferece planos de assinatura personalizados para atender a qualquer orçamento ou preferência de idioma:

Plano Preço promocional (1º mês) Preço Padrão Cobertura da Copa do Mundo Ideal para Fubo Latino US$ 9,99/mês (primeiros 2 meses) US$ 14,99/mês Cobertura completa em espanhol (Telemundo e Universo) Fãs que se preocupam com o orçamento, transmissões em espanhol Fubo Sports™ e Notícias US$ 45,99/mês US$ 55,99/mês Apenas jogos da rede FOX Cobertura básica em inglês Fubo Pro (Live TV Core) $48,99/mês $73,99/mês Todos os 104 jogos (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Pacote completo para quem quer deixar a TV a cabo Fubo Ultra $53,99/mês US$ 83,99/mês Todas as 104 partidas + transmissões em 4K HDR Puristas do esporte em alta fidelidade

Assinaturas da FOX para a Copa do Mundo e planos avulsos

Você não precisa necessariamente de um decodificador de TV a cabo antigo para acompanhar o torneio. A FOX modernizou seu ecossistema, dividindo o acesso entre aplicativos digitais e canais tradicionais de transmissão aberta:

Antena de transmissão aberta (OTA) (gratuita): instalar uma antena digital básica oferece acesso gratuito e vitalício às emissoras afiliadas locais. Isso garante a você as 70 partidas programadas para a rede principal da FOX, incluindo a final no MetLife Stadium e todos os jogos da fase de grupos da seleção masculina dos EUA (USMNT).

Assinatura do FOX One Premium (estimada entre US$ 5,99 e US$ 7,99/mês): Lançado nas principais lojas digitais, como as assinaturas premium do Roku, o FOX One funciona como um serviço de streaming direto ao consumidor. A assinatura dá acesso a todas as 104 partidas (tanto da FOX quanto da FS1), ao vivo e sob demanda, sem a necessidade de um pacote de TV a cabo. O serviço conta com uma interface personalizada para a Copa do Mundo, com acompanhamento interativo de dados e replays instantâneos das partidas.

Autenticação por provedor de TV (grátis com TV a cabo/streaming): Se você já é assinante de um provedor de TV ao vivo (como Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV ou TV a cabo tradicional), basta baixar o aplicativo FOX Sports ou acessar o site FOXSports.com, vincular as credenciais da sua conta e assistir a todas as partidas sem custo adicional.









Promoções, ofertas e testes gratuitos atuais

Se você quer planejar sua programação de assistir aos jogos sem gastar muito, há várias promoções que você pode aproveitar durante o verão:

Teste gratuito de 5 dias do Fubo: Disponível para novas inscrições em todos os planos principais de TV ao vivo. Você pode explorar a programação de canais da plataforma e a qualidade da transmissão sem nenhum compromisso inicial.

Descontos no primeiro mês para novos assinantes do Fubo: novos usuários podem economizar entre US$ 25 e US$ 30 no primeiro mês do Fubo Pro ou Fubo Ultra, reduzindo significativamente os custos para a extensa fase de grupos do torneio.

Descontos de verificação do Fubo via ID.me: o Fubo oferece uma promoção exclusiva para militares, socorristas, funcionários públicos e idosos, com US$ 30 de desconto nos dois primeiros meses do Fubo Pro.

Teste gratuito de 3 dias do FOX One: novos usuários que baixarem o aplicativo independente podem resgatar um teste gratuito de 3 dias. É a opção ideal para experimentar os recursos personalizados de dados sobrepostos da plataforma durante partidas de grande destaque.

A transmissão simultânea gratuita em 4K do Tubi: em uma grande vitória para quem cortou a TV a cabo por questões de orçamento, a Tubi , plataforma gratuita da FOX com anúncios, transmitirá simultaneamente os principais momentos da abertura do torneio de forma totalmente gratuita em 4K . Você pode assistir sem precisar inserir nenhum cartão de crédito ou fazer login de assinatura para estas partidas de destaque específicas:

11 de junho: México x África do Sul (partida oficial de abertura do torneio) 12 de junho: EUA x Paraguai (primeira partida da seleção dos EUA na fase de grupos)

Central da Tubi para a Copa do Mundo da FIFA™ da FOX: Esta seção digital dedicada e gratuita oferece resumos das partidas 24 horas por dia, destaques condensados dos eventos sob demanda e análises em estúdio para mantê-lo atualizado em tempo real.

💡 Dica profissional: Todos os planos do Fubo vêm com o recurso DVR na nuvem ilimitado. Se uma partida fora do seu mercado começar durante o seu expediente ou tarde da noite, você pode configurá-la para gravar automaticamente e assistir à reprodução completa quando quiser, em qualquer dispositivo.



Como assistir à Copa do Mundo em 4K nativo

Ambas as plataformas priorizam a qualidade de transmissão líder do setor. Cada uma das 104 partidas do torneio estará disponível para transmissão em 4K HDR nativo pela plataformaFOX One, pelo aplicativoFOX Sports e mediante a assinatura do pacote Fubo Ultra.

📺 Lista de verificação para fidelidade em 4K:

Para vivenciar a atmosfera vibrante dos estádios em nítido 4K, certifique-se de que sua configuração atenda aos seguintes critérios:

Uma TV compatível com 4K.

Um dispositivo de reprodução compatível (como Apple TV 4K, Roku Ultra ou Amazon Fire TV Stick 4K).

Uma velocidade de conexão de internet doméstica estável de pelo menos 25 Mbps .

Guia passo a passo para configuração do dispositivo

Configurar seu sistema de streaming antes da cerimônia de abertura em 11 de junho leva menos de dois minutos em praticamente todos os ecossistemas de hardware (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Smart TVs Samsung/LG e dispositivos móveis iOS/Android):

Selecione e cadastre-se: acesse as páginas oficiais de cadastro do Fubo ou do FOX One no navegador do seu computador ou celular, escolha o plano que melhor se adapta ao seu orçamento familiar e ative seu período de teste gratuito. Abra a loja de aplicativos do seu dispositivo: na tela inicial da sua smart TV ou dispositivo de streaming, acesse a loja de aplicativos do dispositivo. Pesquise e baixe: Digite “Fubo” , “FOX One ” ou “FOX Sports” e inicie o download para instalação. Faça login e confirme: Abra o aplicativo. Faça login com suas credenciais recém-registradas. Se estiver usando o aplicativo FOX Sports, selecione “Vincular provedor” para fazer login usando suas credenciais de TV por assinatura externa ou do Fubo. Adicione aos favoritos: marque o hub da Copa do Mundo da FIFA como favorito no aplicativo para receber notificações personalizadas sobre o início das partidas e atalhos de navegação direta durante todo o verão.







