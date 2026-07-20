Copa do Mundo de 2030: anúncio do presidente da CONMEBOL: “Na América do Sul, com 64 seleções”

A Espanha acaba de conquistar seu segundo título mundial da história, mas já se fala da próxima edição. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, coloca em destaque a edição de 2030 da Copa do Mundo. Por meio de uma mensagem publicada em seu perfil oficial no X, o número um do futebol sul-americano lançou uma especulação que deve gerar discussão sobre o formato e as sedes do torneio que celebrará o centenário da maior competição futebolística do mundo.





A REVOLUÇÃO NO FORMATO: 64 SELEÇÕES — As declarações divulgadas nas redes sociais traçam um cenário esportivo e logístico revolucionário. “O próximo será em casa! Em 2030, a Copa do Mundo será no Uruguai, na Argentina e no Paraguai”, escreveu Domínguez, ressaltando a vontade de trazer o torneio de volta aos locais onde ele nasceu. A mudança mais importante, no entanto, diz respeito ao número de seleções participantes: “Uma grande oportunidade para o futebol, para comemorar o Centenário da Copa do Mundo com uma competição de 64 seleções”. Caso essa antecipação seja confirmada formalmente, assistiríamos a uma expansão ainda maior do evento.