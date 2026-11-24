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A Lega Serie A publicou o edital dos direitos de transmissão da Copa da Itália, com o objetivo de aumentar as receitas nos próximos três anos. Ligada a esse objetivo está a ideia de um novo formato para a competição.

No edital para a comercialização dos direitos de transmissão dos próximos três anos, a Serie A também apresenta dois formatos alternativos que poderiam dar uma nova forma ao torneio, aproximando-o do modelo da Copa da Inglaterra. Há duas possibilidades.

FORMATO A

O Formato A mantém a estrutura atual, com a participação de 40 clubes: 20 times da Serie A, 16 da Serie B e quatro da Serie C. Os oito primeiros clubes do ranking, definido com base nos resultados da temporada anterior, só entrariam em campo nas oitavas de final e teriam a garantia de jogar em casa conforme o chaveamento já estabelecido. Portanto, a fórmula permaneceria igual à atual.

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FORMATO B

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O Formato B, por sua vez, muda as regras do jogo, com 56 times participantes, divididos da seguinte forma: 20 da Serie A, 20 da Serie B e 16 da Serie C. Neste último caso, o regulamento também prevê prioridade para os segundos times dos clubes da Serie A, independentemente da divisão em que joguem.

A primeira fase envolveria 48 clubes: 12 times da Serie A (os que ocupam do nono ao décimo sétimo lugar no ranking), três recém-promovidos da Serie B, todos os 20 times da segunda divisão e 16 da Serie C. Os 24 vencedores avançariam à fase de 16 avos de final, quando entrariam em campo os oito cabeças de chave da Serie A. É uma diferença importante em relação ao Formato A, no qual os oito melhores times do ranking também ficam de fora dessa fase. Além disso, no Formato B, os segundos times não poderiam enfrentar os respectivos times principais antes de uma eventual final.

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Tanto o Formato A quanto o Formato B mantêm o jogo único em cada fase eliminatória, mas há uma diferença importante nas semifinais, que também seriam disputadas em partida única no Formato B. O critério para definir o mando de campo também mudaria, já que o direito de jogar em casa seria determinado por sorteio.

O DINHEIRO

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A escolha entre os dois modelos não será apenas esportiva, mas também econômica, explica o Gazzetta.it. O edital da Lega Serie A estabelece valores mínimos diferentes para os direitos de transmissão da Copa da Itália nos próximos três anos. Para o Formato A, o valor mínimo exigido é de 54 milhões de euros por temporada, totalizando 162 milhões nas três temporadas. O Formato B, mais amplo e com mais participantes, tem valor mínimo de 61 milhões por ano, equivalente a 183 milhões no período de três anos.

SUPERCOPA

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Quanto à Supercopa, o terceiro troféu nacional, o edital prevê tanto o formato com dois times quanto o de quatro: no primeiro caso, o valor mínimo dos direitos de transmissão seria de 8 milhões de euros por temporada, subindo para 15 milhões no formato com quatro times. Assim, caso as propostas atinjam apenas os valores mínimos, a Lega Serie A arrecadaria 62 milhões de euros por temporada com a Supercopa da Itália e a Copa da Itália, ante os atuais 58 milhões. Esse valor poderia chegar a 76 milhões.