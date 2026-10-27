Copa da Alemanha: Eintracht Frankfurt mostra ao HSV seus limites; Mainz 05 tem um despertar amargo

Festa de Hesse às margens do Elba: o Eintracht Frankfurt avançou com autoridade às oitavas de final da Copa da Alemanha. A equipe do técnico Adi Hütter venceu por 3 a 1 (0 a 0) o duelo da primeira divisão contra o Hamburger SV, fora de casa, e, em meio a semanas difíceis, já pode sonhar discretamente com o sexto título da copa em sua história.

Com gols do capitão Robin Koch, de cabeça (56), Jonathan Burkardt (71) e Younes Ebnoutalib (75), o Eintracht calou o Volkspark e impôs mais um revés ao HSV, que só conseguiu jogar de igual para igual durante um tempo. Terem Moffi (79) marcou apenas o gol de honra dos donos da casa.

"Fizemos um bom trabalho", disse o articulador do meio-campo Mario Götze. "É claro que, no primeiro tempo, fizemos muito pouco, mas, no fim das contas, fomos muito, muito bem, especialmente no segundo tempo." No geral, o Frankfurt está "no caminho certo", afirmou.

Desfalcado por lesões, o Hamburger havia perdido por 1 a 0 para o recém-promovido Paderborn pela liga no fim de semana. A eliminação na segunda fase da copa diante da equipe de Hesse, que atravessa uma crise? Decepcionante. A chance de se redimir, porém, virá rapidamente para o time do técnico Merlin Polzin: no domingo (17h30/DAZN), as duas equipes voltarão a se enfrentar pela liga, desta vez em Frankfurt.

Apesar da ausência de sete jogadores, entre eles o meia-armador Fábio Vieira, o recém-contratado Bilal Nadir (ambos com lesões na coxa) e Yussuf Poulsen (problemas no quadril), os três também fora após a derrota na liga no fim de semana, o Hamburger entrou em campo cheio de confiança diante de 57 mil torcedores. "Com os jogadores que temos à disposição, estamos muito motivados para a competição. Eles têm nossa total confiança", disse o técnico do HSV, Polzin, à RTL pouco antes do apito inicial. Hütter falou em um "jogo importante" e afirmou que sua equipe estava "preparada".

De início, porém, os donos da casa ditaram o ritmo e criaram as primeiras chances. Livre, Moffi se atrapalhou com a bola (22), Zakaria El Ouahdi parou no goleiro do Eintracht, Noah Atubolu, com uma finalização potente (24), e Albert Grönbaek desviou a bola para fora, junto à trave mais distante, de uma distância de sete metros (29).

E o Eintracht? Campeão da copa em 2018, o time teve uma atuação razoável três dias após perder por 1 a 0 para o Borussia Dortmund, mas inicialmente não criou chances dignas de nota. Após meia hora, Burkardt apareceu para finalizar de uma posição pela direita, depois de boa jogada de Ritsu Doan.

No intervalo, as discussões no Volksparkstadion giraram em torno de um lance aos 35 minutos. Do lado do Hamburger, causou incompreensão o fato de o VAR não ter intervindo quando El Ouahdi foi derrubado pelo zagueiro Koch, do Eintracht, dentro da área.

Na segunda etapa, os visitantes assumiram o controle e logo foram recompensados. Após cruzamento de Uzun, Burkardt escorou de cabeça, e Koch empurrou a bola para dentro. O HSV reagiu com ataques intensos. Mas nem Moffi, que errou de cabeça com o gol vazio a poucos passos da linha (64), nem Grönbaek (70) marcaram. Do outro lado, Burkardt e Ebnoutalib definiram a partida.

Reservas decisivos salvam o FC Augsburg contra equipe da terceira divisão

Graças aos reservas decisivos, o FC Augsburg evitou por muito pouco um vexame na copa. Arijon Ibrahimovic e Anton Kade saíram do banco e marcaram na suada vitória por 4 a 2 (2 a 1) sobre o SG Sonnenhof Großaspach, recém-promovido à terceira divisão. Após cinco jogos seguidos sem vencer na liga, o clube da Bundesliga avançou às oitavas de final.

Rodrigo Ribeiro marcou duas vezes para o FCA (13 e 21), mas Luca Molinari (23) e o capitão Volkan Celiktas (47) empataram. Então, Ibrahimovic (69), que havia entrado quatro minutos antes, acertou um belo chute colocado de 25 metros no gol dos donos da casa. Kade (74), que havia entrado junto com Ibrahimovic, decidiu o confronto emocionante.

O autoproclamado "clube de vilarejo" de Aspach, que havia eliminado o Arminia Bielefeld, da segunda divisão, na primeira fase (3 a 0 nos pênaltis), estava ansioso pelo "que provavelmente é o maior jogo" de sua história. E os presságios pareciam favoráveis: após alguma hesitação, a jumenta Andile, mascote do clube, escolheu, diante das câmeras da Sky, o recipiente com cenouras da SGS.

Mas os animais também se enganam: Ribeiro marcou de giro e colocou o Augsburg à frente. Do outro lado, Marius Kunde acertou a parte interna da trave. No contra-ataque seguinte, Ribeiro ampliou para 2 a 0. Então veio a resposta de Molinari: primeiro marcou, depois deu a assistência para o empate em 2 a 2.

Na arquibancada, Andrea Berg, torcedora fanática do Aspach, já sonhava com a surpresa. Mas a cantora não contava com os reservas do Augsburg.

Duas sequências encerradas: Bochum, da segunda divisão, surpreende o Mainz

Especialista em jogos fora de casa, o FSV Mainz 05, da Bundesliga, caiu de forma surpreendente na segunda fase da Copa da Alemanha. Contra o VfL Bochum, da segunda divisão, a equipe de Rheinhessen perdeu por 2 a 0 (0 a 0), sua primeira derrota como visitante após seis vitórias fora de casa em uma sequência que atravessava temporadas. Já o azarão Bochum conquistou, com muita entrega, sua primeira vitória em casa nesta temporada.

Em uma partida na qual não se viu diferença entre as divisões, Christian Rasmussen (46) abriu o placar para o Bochum. O atacante Philipp Hofmann ampliou (75). O VfL também conseguiu uma pequena revanche: no último encontro entre as equipes, o Mainz havia selado o sétimo rebaixamento do Bochum da Bundesliga com uma vitória por 4 a 1. Enquanto isso, o favorito ficou fora das oitavas de final da copa pela quarta vez consecutiva.

"Seja em casa ou fora, é preciso jogar bem e fazer o básico. Especialmente na copa, contra o Bochum", havia alertado o técnico do Mainz, Urs Fischer, antes da partida. As sequências distintas das duas equipes reforçavam o favoritismo de seu time.

Mas, diante do finalista da copa de 1968 e 1988, o clube da Bundesliga teve dificuldades evidentes. Após um primeiro tempo equilibrado, Rasmussen fez a torcida do Bochum comemorar no Ruhrstadion, que passa por reformas, na Castroper Straße. Na finalização, contou com uma dose de sorte: Kaishu Sano, articulador do Mainz, desviou a bola, tornando a defesa impossível.

Não houve reação intensa do FSV. Fischer tentou dar novo fôlego ao time com três substituições de uma vez. Em vez disso, o Bochum contra-atacou: após passe lateral de Jarne Steuckers, Hofmann só precisou empurrar a bola para o gol e deu início à festa na região do Ruhr.