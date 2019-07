Copa América: Scaloni segue na Argentina até o fim do ano

Scaloni seguirá no comando da Argentina nos próximos amistosos até o final de dezembro deste ano

A terminou para a Seleção . Apesar da disputa pelo terceiro lugar diante do no próximo sábado (06), a ilusão da Albiceleste em conquistar o título encerrou nas semifinais após a derrota para o , por 2 a 0. Ainda assim, a Associação Argentina de Futebol (AFA), decidiu manter Lionel Scaloni no comando da equipe nacional até o final do ano.

A principio, a intenção dos dirigentes da AFA é respeitar o limite do contrato que terminará em dezembro. Desta forma, Scaloni segue no cargo durante este semestre e comandará a equipe nos próximos amistosos.



(Foto: Getty Images)

Em entrevista coletiva, Scaloni confirmou a continuidade no time nacional até o final do ano: "Falei com Tapia [dirigente de futebol argentino], continuaremos até o dia 30 de dezembro, quando terminar meu contrato. Além disso não houve conversa para ser técnico da seleção, estou bem, estou confortável e tenho contrato até o dia 30 de dezembro. Não consigo pensar além disso".

Até lá, é esperado que a AFA procure um novo técnico com mais experiência e consenso geral do que Scaloni. Ainda assim, a continuidade do atual treinador será analisada após as datas da FIFA nas quais a Argentina jogará em setembro, outubro e novembro.