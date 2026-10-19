Convocação surpresa para o jogo entre Paris Saint-Germain e Barcelona

Hansi Flick, técnico do Barcelona, convocou o jovem zagueiro Álex Campos, jogador do Barcelona Atlètic, para a lista do time visando o duelo contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, diante dos desfalques que atingiram o setor defensivo da equipe catalã.

As lesões de Andreas Christensen, Jules Koundé e Eric García levaram Flick a recorrer a um zagueiro do time reserva, e Campos recebeu sua primeira convocação oficial para a equipe principal, ao mesmo tempo em que o atacante egípcio Hamza Abdelkarim voltou à lista.

Campos tem 18 anos, nascido em 2 de fevereiro de 2008 na cidade de Aitona, na comarca de Segrià, e começou sua carreira no Atlètic Segre, antes de se juntar à academia do Barcelona no verão de 2021.

A temporada 2025-2026 marcou uma evolução notável na trajetória do jovem zagueiro, depois que ele disputou sua primeira partida oficial com o Barcelona Atlètic no estádio Saint Andrew, e em seguida conseguiu se firmar no time reserva, tornando-se uma das peças fundamentais da defesa da equipe sob o comando de Juliano Haus Belletti, além de assumir um papel de liderança dentro do grupo.

Campos foi titular na vitória do Barcelona Atlètic sobre o Utebo por 2 a 1, no sábado, quinto triunfo consecutivo da equipe, sinal da confiança que o jovem zagueiro desfruta dentro da comissão técnica.

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Com 1,85 metro de altura, Campos se destaca pela capacidade de lidar com as bolas aéreas e contribuir na construção do jogo desde a defesa, além da precisão nos passes e da tranquilidade em campo. Ele também marcou um gol de cabeça na temporada atual.

Flick já havia convocado Campos para treinar com a equipe principal em outubro de 2024, antes de o Barcelona anunciar, em julho passado, a renovação de seu contrato até 2029, com opção de extensão por mais uma temporada.

A convocação representa uma oportunidade importante para o jovem zagueiro provar sua capacidade no nível da equipe principal, em um momento em que o Barcelona busca superar a crise de desfalques defensivos antes do aguardado confronto europeu contra o Paris Saint-Germain.