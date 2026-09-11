Convite do palácio: Erdogan abre as portas para Mohamed Salah e sua família

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan fez um convite especial ao craque egípcio Mohamed Salah, jogador do Trabzonspor da Turquia, para visitar o palácio presidencial na capital Ancara, em um passo que abre as portas para um encontro aguardado entre o presidente turco e um dos maiores nomes do futebol egípcio.

De acordo com o que noticiou o site turco "61 Saat", na sexta-feira, Erdogan pediu que fosse organizado um encontro com Salah na primeira oportunidade possível, recebendo-o acompanhado de sua família no palácio presidencial, depois de ter questionado, durante sua reunião com Ertugrul Dogan, presidente do Trabzonspor, sobre a possibilidade de realizar um encontro especial com o jogador egípcio.

O convite de Erdogan vem na sequência da visita de Dogan ao presidente turco, ocasião em que o tema Salah esteve presente durante o encontro, transformando o assunto em um convite direto de Erdogan para receber o craque egípcio e sua família no palácio presidencial.

Espera-se que o encontro, caso se concretize, receba ampla atenção no Egito e na Turquia, especialmente porque Salah goza de grande popularidade nos dois países, ao passo que receber o craque do futebol egípcio no palácio presidencial representa uma ocasião marcante que reflete a dimensão do interesse que o jogador desperta.