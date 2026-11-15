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Luis Felipe Gonçalves

Com contrato perto do fim, Eduardo Baptista aguarda cenário político do Internacional

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Treinador ainda não foi procurado pelos candidatos à presidência; clube terá eleição no dia 12 de dezembro

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Enquanto concentra as atenções na luta contra o rebaixamento, o Internacional começa a projetar os primeiros passos para a próxima temporada. Uma das principais pendências para 2027 envolve o comando técnico: Eduardo Baptista tem contrato somente até o fim deste ano e aguarda a definição do cenário político do clube para saber se seguirá no Beira-Rio.

O Colorado terá eleições presidenciais em 12 de dezembro, com Leonardo Aquino e Roberto Melo na disputa pelo comando do clube. Até o momento, nenhum dos candidatos procurou o treinador para tratar de uma possível renovação. Antes mesmo do primeiro turno, ambos chegaram a avaliar publicamente o trabalho de Eduardo, mas evitaram antecipar qualquer decisão sobre sua permanência.

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Nos bastidores, o técnico encara a situação com tranquilidade e mantém o foco na missão mais urgente: assegurar o Internacional na Série A. Quando aceitou deixar o Criciúma para assumir o desafio no Beira-Rio, Eduardo já tinha conhecimento do processo eleitoral e da proximidade do fim de seu vínculo. O contrato, inclusive, não prevê renovação automática em caso de permanência na primeira divisão.

A definição do futuro do treinador será uma das tarefas da próxima gestão, que também precisará organizar a estrutura do departamento de futebol. Atualmente, o setor conta com Abel Braga na função de diretor técnico e Fabinho Soldado como executivo. Os dois candidatos já demonstraram interesse em manter o ídolo colorado na diretoria, mas a tendência é que o executivo deixe o cargo ao fim da temporada.

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Anunciado em 23 de setembro, Eduardo Baptista soma seis partidas à frente do Internacional, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O aproveitamento de 55,5% representa uma reação importante em meio à luta contra o descenso, embora a situação na tabela ainda exija atenção.

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Além dos resultados, o treinador conseguiu estabelecer uma estrutura para a equipe. Eduardo adotou o esquema 3-4-2-1 e passou a dar sequência a jogadores como Kauan Jesus, Aguirre, Juninho, Thiago Maia e Alerrandro, buscando maior estabilidade na reta decisiva do campeonato.

O Internacional ocupa atualmente a 16ª colocação do Brasileirão, com 38 pontos, apenas um acima do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Restam quatro compromissos para o Colorado encerrar sua participação na competição: Vasco, Vitória, Red Bull Bragantino e Cruzeiro. A permanência na elite é, portanto, a prioridade antes de qualquer discussão sobre o planejamento para 2027 - inclusive a continuidade de Eduardo Baptista.

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Written byLuis Felipe Gonçalves

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, amo o futebol desde sempre, é mais que um vício, se tornou minha vida. Como quase todo jornalista, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, porém, faltou o principal, habilidade (haha). Por isso acabei escolhendo o jornalismo como caminho, transformando a paixão em profissão. Acompanho de perto o cotidiano dos clubes, bastidores, táticas e as mais variadas competições, tentando colocar um pouquinho disso em minhas matérias.

Minha história com o futebol:
Um certo time despertou minha paixão pelo futebol, graças à ele fui a vários estádios e jogos, despertando minha paixão e vontade de trabalhar com o futebol.

Especialidades:
Futebol brasileiro e de seleções (um pouco de italiano e argentino também).
Resenhas;
Equipes históricas.  

Minha memória favorita do futebol:
Argentina x França, final da Copa de 2022, melhor jogo que assisti na minha vida.

Meu time de todos os tempos:
Neuer; Baresi, Maldini e Beckenbauer; Iniesta, Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo; Messi, Ronaldo Fenômeno e Pelé.

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