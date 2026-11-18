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Arda Güler seguirá no Real Madrid por mais tempo. O clube, recordista de títulos do Campeonato Espanhol, anunciou nesta quarta-feira que o jogador da seleção turca antecipou a renovação de seu contrato, que terminaria em 2029, até 2032.

Güler trocou o Fenerbahçe de Istambul pelo Real Madrid em 2023, por 20 milhões de euros. Desde então, o canhoto disputou 126 partidas oficiais e participou de 54 gols. Nos últimos três anos, conquistou cinco títulos com o clube, entre eles o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.

Sob o comando de José Mourinho, o jogador de ataque tem sido titular com frequência nesta temporada. Em 14 partidas por todas as competições, marcou quatro gols e deu sete assistências.