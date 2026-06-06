Contrato de Anthony Martial (30) rescindido com efeito imediato após mais uma aventura totalmente fracassada

Anthony Martial está disponível para contratação sem custos de transferência. O atacante de 30 anos rescindiu seu contrato com o CF Monterrey de comum acordo, segundo Fabrizio Romano.

Martial tinha contrato até meados de 2027 com o clube mexicano, que ainda tinha a opção de prorrogar o vínculo por mais um ano.

Por motivos ainda não esclarecidos, as partes decidiram agora se separar. Martial acabou disputando vinte partidas pelo Rayados, nas quais marcou um gol e deu três assistências.

Martial assinou com o Monterrey em setembro de 2025, após ter rescindido seu contrato com o AEK Atenas pouco antes. Martial ganhou confiança imediata e teve minutos de jogo em praticamente todas as partidas após sua chegada.

No entanto, Martial não retribuiu a confiança que recebeu do técnico Domènec Torrent. O francês não conseguiu marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência em suas primeiras quatorze partidas.

Em sua décima quinta partida, a primeira em que jogou os noventa minutos, houve de repente uma recuperação, quando ele marcou um gol e deu duas assistências na partida do campeonato contra o Mazatlán FC (1 a 5).

Também em sua segunda partida em que jogou os 90 minutos, pouco menos de um mês depois, ele foi decisivo. Com uma assistência na CONCACAF Champions Cup contra o guatemalteco CSD Xelajú MC, ele teve uma participação significativa na vitória por 2 a 0.

Na partida seguinte, contra o Club León, Martial sofreu um deslocamento no ombro. Após um mês de recuperação, ele voltou aos gramados sob o comando do novo técnico Nicolás Sánchez, contra o Cruz Azul.

Essa acabou sendo, de imediato, sua última partida pelo clube. Martial não integrou a escalação nas últimas cinco partidas e agora está em busca de um novo desafio.

Assim, a carreira de Martial corre o risco de se extinguir rapidamente. O jogador, com 30 convocações para a seleção, foi uma sensação no AS Monaco em sua juventude e parecia estar concretizando seu potencial quando teve um início promissor no Manchester United, clube que pagou pelo menos 60 milhões de euros ao principado pelo jogador.

No entanto, o desenvolvimento do atacante estagnou consideravelmente. Seu período de empréstimo ao Sevilla foi um fracasso e, em 2024, o Manchester United rescindiu seu contrato. Naquele momento, Martial estava lesionado e tinha um contrato prestes a expirar.

Martial assinou com o AEK alguns meses depois, onde, apesar dos nove gols marcados pelo clube, rapidamente quiseram se livrar dele. Agora que sua aventura no México também pode ser considerada um fracasso, a grande questão é qual clube tentará contratar o ex-prodígio.