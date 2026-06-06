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Monterrey v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Contrato de Anthony Martial (30) rescindido com efeito imediato após mais uma aventura totalmente fracassada

A. Martial

Anthony Martial está disponível para contratação sem custos de transferência. O atacante de 30 anos rescindiu seu contrato com o CF Monterrey de comum acordo, segundo Fabrizio Romano.

Martial tinha contrato até meados de 2027 com o clube mexicano, que ainda tinha a opção de prorrogar o vínculo por mais um ano.

Por motivos ainda não esclarecidos, as partes decidiram agora se separar. Martial acabou disputando vinte partidas pelo Rayados, nas quais marcou um gol e deu três assistências.

Martial assinou com o Monterrey em setembro de 2025, após ter rescindido seu contrato com o AEK Atenas pouco antes. Martial ganhou confiança imediata e teve minutos de jogo em praticamente todas as partidas após sua chegada.

No entanto, Martial não retribuiu a confiança que recebeu do técnico Domènec Torrent. O francês não conseguiu marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência em suas primeiras quatorze partidas.

Em sua décima quinta partida, a primeira em que jogou os noventa minutos, houve de repente uma recuperação, quando ele marcou um gol e deu duas assistências na partida do campeonato contra o Mazatlán FC (1 a 5).

Também em sua segunda partida em que jogou os 90 minutos, pouco menos de um mês depois, ele foi decisivo. Com uma assistência na CONCACAF Champions Cup contra o guatemalteco CSD Xelajú MC, ele teve uma participação significativa na vitória por 2 a 0.

Na partida seguinte, contra o Club León, Martial sofreu um deslocamento no ombro. Após um mês de recuperação, ele voltou aos gramados sob o comando do novo técnico Nicolás Sánchez, contra o Cruz Azul.

Essa acabou sendo, de imediato, sua última partida pelo clube. Martial não integrou a escalação nas últimas cinco partidas e agora está em busca de um novo desafio.

Assim, a carreira de Martial corre o risco de se extinguir rapidamente. O jogador, com 30 convocações para a seleção, foi uma sensação no AS Monaco em sua juventude e parecia estar concretizando seu potencial quando teve um início promissor no Manchester United, clube que pagou pelo menos 60 milhões de euros ao principado pelo jogador.

No entanto, o desenvolvimento do atacante estagnou consideravelmente. Seu período de empréstimo ao Sevilla foi um fracasso e, em 2024, o Manchester United rescindiu seu contrato. Naquele momento, Martial estava lesionado e tinha um contrato prestes a expirar.

Martial assinou com o AEK alguns meses depois, onde, apesar dos nove gols marcados pelo clube, rapidamente quiseram se livrar dele. Agora que sua aventura no México também pode ser considerada um fracasso, a grande questão é qual clube tentará contratar o ex-prodígio.

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