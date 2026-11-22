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O Paris Saint-Germain se antecipa para garantir o futuro de uma das principais peças de seu projeto esportivo. O clube francês quer manter a estabilidade do meio-campo e não deixar o futuro de seus titulares aberto a possíveis saídas nos próximos anos.

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O jornalista italiano Nicolò Schira revelou que a diretoria do Paris Saint-Germain planeja renovar o contrato do meio-campista português Vitinha, cujo vínculo atual com o clube vai até o meio de 2029. A ideia é acrescentar mais dois anos ao acordo, que passaria a valer até junho de 2031, com uma cláusula que permite estendê-lo por mais uma temporada, até 2032.

A movimentação reflete o desejo do PSG de contar com Vitinha por um longo período, sobretudo porque ele se tornou uma peça difícil de substituir na equipe, graças à sua capacidade de organizar o jogo, controlar o ritmo das partidas e participar da construção das jogadas, além de seu papel na ligação entre os setores e em oferecer soluções aos companheiros sob a pressão dos adversários.

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Vitinha chegou ao Paris Saint-Germain no meio de 2022, vindo do Porto, por 41,525 milhões de euros, segundo o comunicado financeiro do clube português sobre a negociação. Antes disso, havia feito uma grande temporada pelo ex-clube, com 47 jogos em todas as competições, e ajudado na conquista do Campeonato Português e da Taça de Portugal.

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O início do português na capital francesa não foi livre de desafios, mas ele conseguiu se firmar aos poucos na equipe, sobretudo depois que o espanhol Luis Enrique assumiu o comando técnico em 2023. Com o treinador, ganhou um papel de mais destaque no meio-campo e se tornou o principal ponto de apoio na construção do jogo, valendo-se da precisão nos passes e da capacidade de ler os espaços e se movimentar sob pressão.

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A proposta de renovação faz parte da política do Paris Saint-Germain de manter seus pilares. Em setembro passado, o clube já havia renovado com vários jogadores, entre eles João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo e Senny Mayulu, que assinaram novos contratos até 2031, enquanto Fabián Ruiz estendeu seu vínculo até 2028, com opção de mais um ano.

No plano individual, o meio-campista português apresenta bons números na temporada: disputou 15 partidas pelo Paris Saint-Germain em todas as competições, com três gols marcados e duas assistências.

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O valor de mercado do jogador mostra o tamanho de sua evolução desde a chegada à França. O site Transfermarkt estima seu valor atual em cerca de 140 milhões de euros, já que ele se tornou um dos principais meio-campistas da Europa. Isso faz da sua permanência uma prioridade para o PSG, ainda que, com o contrato atual indo até 2029, o clube não corra o risco de uma saída iminente do ponto de vista contratual.

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