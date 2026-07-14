“Contrate um robô!”... O presidente do Brasil critica Ancelotti: que vergonha!

As críticas dirigidas ao técnico italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, se intensificaram, após a eliminação retumbante nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, chegando até a mais alta autoridade do país, com o presidente Luís Inácio Lula da Silva juntando-se ao coro de críticos com declarações contundentes e sem precedentes.

As declarações do presidente brasileiro ocorreram durante uma visita oficial ao Instituto de Tecnologia “MAWA”, na cidade de São Paulo, onde ele aproveitou a oportunidade para dirigir críticas e sarcasmos ao técnico italiano, que deve permanecer no cargo até a Copa do Mundo de 2030.

Ancelotti assumiu a missão de comandar a “Seleção” com o objetivo de trazer de volta o título da Copa do Mundo, ausente dos troféus do Brasil desde 2002; no entanto, o desempenho medíocre da seleção mais laureada do torneio mundial culminou no choque da eliminação precoce às mãos da seleção norueguesa.

O robô é mais feroz do que nossos jogadores

Durante sua visita ao Instituto de Tecnologia, o presidente Lula demonstrou grande admiração pelo projeto de um dos alunos, um protótipo avançado de “robô” projetado com tecnologias modernas, e usou isso como pretexto para criticar Ancelotti diante dos presentes.

Lula da Silva disse, em tom irônico: “Vou mostrar esse robô para o Ancelotti. Esse garoto projetou um robô que tem verdadeira agressividade, parece exatamente com o Mbappé ou o Haaland. Esse robô chuta bem a bola; o Ancelotti poderia contratá-lo, e tenho certeza de que esse robô vai nos trazer a Copa do Mundo”.

E o presidente brasileiro continuou: “Vocês sabem quem é o Ancelotti? É o técnico da nossa seleção nacional, aquele cara que viajou para a Copa do Mundo com uma delegação enorme, composta por dezenas de pessoas, e depois só um jogador voltou no avião oficial da seleção. Que vergonha, mesmo. Apenas um jogador voltou para casa”.

Danilo sozinho a bordo do avião

A referência do presidente Lula foi clara ao retorno do lateral-direito Danilo sozinho ao Brasil a bordo do avião oficial da seleção, após a decepção da eliminação precoce da Copa do Mundo, enquanto o restante da delegação, incluindo jogadores e comissão técnica, viajar diretamente para outros países a fim de passar as férias de verão longe da ira da torcida brasileira.

Esta não é a primeira vez que o presidente do Brasil dirige críticas contundentes à gestão de Ancelotti na seleção; ele já havia ironizado a decisão de convocar o astro Neymar da Silva durante o Mundial, descrevendo-o como “o primeiro jogador de futebol da história a adotar o regime de trabalho em casa”, em referência ao seu desempenho em declínio e à sua participação limitada.

Pressão crescente sobre o técnico italiano

Ancelotti, que possui um currículo repleto de títulos em clubes, enfrenta o momento mais difícil de sua carreira como técnico de seleções nacionais, com crescentes exigências da população e da mídia por sua demissão imediata, apesar de seu contrato se estender até a Copa do Mundo de 2030, que será realizada na América do Sul.