Jamie O'Hara, ex-estrela do Tottenham, lançou um ataque duro contra Omar Marmoush e Dominic Solanke, após ambos continuarem a sofrer diante do gol, durante a derrota por 1 a 0 para o Leeds United.

Marmoush permaneceu em campo por apenas 65 minutos diante do Leeds, antes de Kulusevski entrar em seu lugar, enquanto Solanke começou a partida no banco de reservas e depois entrou como substituto, sem apresentar qualquer contribuição digna de nota.

O'Hara, que comentou a derrota no programa Jim White Show, não ficou nem um pouco satisfeito com o que viu.

A rede talkSPORT publicou as declarações de O'Hara, que disse: "Solanke não estava presente de forma alguma quando entrou como substituto".

E acrescentou: "Omar Marmoush chegou atualmente ao nível de um jogador impostor. Não sei o que ele está fazendo".

E prosseguiu: "Nós o contratamos do Manchester City? Ou contratamos o irmão gêmeo dele? Não sei quem é esse cara, porque ele está extremamente ruim sob todos os aspectos".

E continuou: "Você tem jogadores como Mohammed Kudus, que querem mandar bolas para a área e colocá-las em bons lugares. Agora estamos hesitando em mandar a bola para a área, porque os atacantes não conseguirão marcar".

Marmoush se juntou ao Tottenham, vindo do Manchester City durante a janela de transferências do verão de 2026, inicialmente por empréstimo.

No entanto, o empréstimo se transformará em uma transferência permanente no próximo verão, por 50 milhões de libras esterlinas como valor base, além de 10 milhões em variáveis e bônus.

O internacional egípcio, que começou como titular em 9 partidas da Premier League nesta temporada sob o comando de Roberto De Zerbi, marcou apenas um gol em todas as competições durante a temporada atual.

O preocupante é que o jejum de gols de Marmoush diante do Leeds significa que ele continua incapaz de balançar as redes em qualquer partida fora de casa na Premier League, desde que se juntou ao Manchester City, vindo do Eintracht Frankfurt, em janeiro de 2025.