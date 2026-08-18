O Barcelona está perto de fechar a contratação do francês Yoan Makoundou, pivô de 26 anos, com o jogador voltando aos planos do clube catalão um ano depois de sua transferência ter fracassado, em meio a fortes indícios de que as duas partes estão próximas de chegar a um acordo definitivo.

Segundo o jornal catalão "Sport", as negociações entre o Barcelona e Makoundou chegaram a estágios avançados, e o acordo entrou em sua fase final, em uma operação que pode tornar o jogador francês a décima contratação do clube durante a atual janela de transferências.

O Barcelona esteve perto de contratar Makoundou no último verão, depois de incluí-lo em seus planos para reforçar a linha de frente ao lado de Willy Hernangómez e Jan Veselý, mas o negócio não se concretizou nos últimos instantes, após o Monaco decidir manter o jogador e contar com ele sob o comando de Vassilis Spanoulis.

Makoundou havia passado as duas temporadas anteriores emprestado ao Budućnost e ao Türk Telekom, antes de deixar o Monaco em março passado e se transferir para o Fujian Sturgeons, da China, onde apresentou desempenhos notáveis e registrou uma média de 15,2 pontos e 6,2 rebotes por partida.

Após o fim de sua experiência na China, o jogador francês retornou ao Monaco com um contrato curto até o fim da temporada, e tornou-se jogador livre depois de encerrado o vínculo, o que trouxe seu nome de volta com força aos planos do Barcelona, que busca uma nova adição para completar seu elenco na posição de pivô, especialmente com a presença de Jozh Nebo e Olek Balcerowski entre as opções do time.

A diretoria do Barcelona tem margem de manobra para concretizar a operação, depois de o teto de gastos com os salários da equipe de basquete ter subido para cerca de 36 milhões de euros na próxima temporada, em comparação aos 28,5 milhões da temporada passada, o que dá ao clube uma folga adicional para completar suas movimentações no mercado de transferências.