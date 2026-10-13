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O Barcelona tem um ataque arrasador nos jogos da Liga dos Campeões, mas sua defesa não conhece segurança

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O Barcelona entra em campo nesta terça-feira para o teste contra o Galatasaray, na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em meio a um contraste marcante revelado por seus números na competição continental.

A equipe marcou 141 gols nas últimas 31 partidas do torneio, uma média de 4,55 gols por jogo, segundo as estatísticas do site oficial da Uefa, mas, em contrapartida, não conseguiu manter o gol intacto em 16 jogos dessa mesma sequência.

Entre o poder ofensivo que lhe dá grande capacidade de balançar as redes e as brechas defensivas que permitem aos adversários marcar, destaca-se o desafio do time catalão de encontrar o equilíbrio entre a eficiência no último terço e a solidez defensiva, para evitar que qualquer falha na retaguarda se transforme em obstáculo em seu caminho diante da equipe turca.

Esses números colocam o Barcelona diante de uma equação clara: a eficiência ofensiva é capaz de fazer a diferença, mas sofrer gols pode tornar as partidas mais complicadas, especialmente contra adversários que sabem explorar os espaços.

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Ainda assim, a média total de gols não determina por si só a força do sistema ofensivo ou a fragilidade da defesa, já que inclui os gols das duas equipes, assim como não manter o gol intacto não significa necessariamente perder a partida.

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Yamal a um passo do recorde de Mbappé

Em outras estatísticas destacadas pelo site oficial da competição, Ilkay Gündogan, jogador do Galatasaray, marcou cinco gols em 51 partidas com a camisa do Barcelona na temporada 2023-2024, sua única temporada com o time catalão.

Ele também já atuou ao lado de João Cancelo, Rodri e Gabriel Jesus no Manchester City.

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A equipe turca conquistou sua única vitória sobre o Barcelona pelo placar de 2 a 1, em novembro de 1994. A partida contou com a participação de Okan Buruk, atual treinador do Galatasaray, em sua única aparição contra o Barcelona na Liga dos Campeões, após entrar como substituto com seu time perdendo por 1 a 0.

O Galatasaray conseguiu apenas uma vitória nas últimas 22 partidas contra adversários da Espanha, com seis empates e 15 derrotas.

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Além disso, não venceu nenhum dos últimos nove jogos dessa sequência, somando dois empates e sete derrotas, desde a vitória sobre o Real Madrid por 3 a 2 nas quartas de final da Liga dos Campeões, em casa, em abril de 2013.

Lamine Yamal marcou 12 gols na Liga dos Campeões antes de completar 20 anos, ficando a apenas um gol do recorde que pertence a Kylian Mbappé nessa faixa de idade, marca que o espanhol pode igualar hoje.