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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

"Contrariaram o próprio lema": Bosic critica a torcida do Al-Ahli após a goleada por 5 a 0 diante do Al-Riyadh

Al-Ahli x Al-Riyadh
Al-Ahli
Al-Riyadh
Campeonato Saudita
A. Bondarenko
M. Pusic
Arábia Saudita
Ucrânia
Países Baixos

O treinador holandês falou de forma ofensiva

O holandês Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, criticou a torcida do "clube da elegância", após a goleada sobre o Al-Riyadh na Roshn Saudi League.

O Al-Ahli venceu o Al-Riyadh por 5 a 0, na partida entre as equipes disputada na sexta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, pela quinta rodada da Roshn League.

A partida registrou um forte ataque da torcida do Al-Ahli ao meio-campista ucraniano Artem Bondarenko, recém-chegado do Shakhtar Donetsk, com vaias disparadas contra ele cada vez que tocava na bola.

Pušić comentou o assunto em declarações na coletiva de imprensa após o jogo, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", quando disse: "O lema da equipe é (e através do tempo seguiremos juntos)".

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E complementou: "Sei o quanto a torcida do Al-Ahli ama seu clube, mas a ausência deles hoje me entristeceu. Há uma semana, eles davam boas-vindas ao jogador (Bondarenko), e hoje não o receberam bem. Todos os jogadores cooperam com o companheiro para fazer a felicidade da torcida".

E acrescentou: "Estou admirado com todos os meus jogadores. O futebol não depende apenas dos números, mas também do timing e dos espaços. Tento lidar com todos os jogadores da forma adequada, porque cada um deles é capaz de fazer a diferença".

Sobre a partida, o técnico holandês disse: "Começamos mal, mas defendemos bem, e assim que marcamos o primeiro gol a situação ficou melhor. Depois disso, apresentamos uma atuação excelente, e o que os jogadores mostraram hoje, após os dois últimos jogos, me fez sentir muito orgulho deles".

E concluiu: "A questão não é o que aconteceu no passado, mas como continuar no futuro. E, claro, o jogo de hoje mostrou uma reação muito positiva após os resultados anteriores, e refletiu o espírito do Al-Ahli".

Vale lembrar que a vitória foi a primeira do Al-Ahli na Roshn League após duas derrotas consecutivas nas duas rodadas anteriores, diante do Al-Khaleej por 3 a 1, e depois diante do Al-Hilal por 3 a 0.

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