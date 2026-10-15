O gol de Antonio Rüdiger nos minutos finais contra a Roma carrega um significado especial para José Mourinho, técnico do Real Madrid. Além de coroar uma vitória histórica após uma virada fantástica, o gol permitiu que os merengues chegassem a 500 gols sob o comando do treinador português.

O Real Madrid estava perdendo por 3 a 1 no Estádio Olímpico até os 82 minutos, antes de virar o jogo e marcar 3 gols consecutivos para vencer por 4 a 3, em uma virada espetacular nesta quarta-feira, na segunda rodada da fase de liga da Champions League.

Segundo o jornal espanhol "Marca", a marca destaca o poder ofensivo do Real Madrid e abre as portas para um novo desafio: continuar desenvolvendo o ataque, que, apesar dos números atuais, ainda tem muito espaço para crescer.

O treinador português alcançou os 500 gols em sua partida número 188 no comando do Real Madrid, com média de 2,66 gols por jogo, apesar da fama de ser um técnico defensivo.

Trata-se do melhor número entre os treinadores de clubes que dirigiram ao menos 50 partidas, uma estatística que reflete a capacidade ofensiva de sua equipe.

A distribuição dos gols também oferece uma visão aprofundada de sua trajetória como treinador: o Real Madrid marcou 345 gols em 122 partidas no Campeonato Espanhol, 92 gols em 38 partidas na Champions League, 55 gols em 24 partidas na Copa do Rei e oito gols em quatro partidas na Supercopa da Espanha.

A maior vitória de Mourinho com o Real Madrid foi na Copa do Rei da temporada 2010/2011, por 8 a 0 sobre o Levante.

Os números desta temporada mantêm a tendência, com média de 2,5 gols por partida, um índice que agrada Mourinho, ainda que não corresponda totalmente às suas expectativas. Para o treinador português, chegar aos 500 gols é um reconhecimento do desempenho ofensivo do time merengue e um ponto de partida para mais evolução.

O objetivo de Mourinho continua sendo construir uma equipe com opções ofensivas mais variadas, já que o Real Madrid é capaz de construir as jogadas a partir da posse de bola, acelerar as transições ofensivas para aproveitar a profundidade e a velocidade de seus atacantes e manter o perigo nas bolas paradas, tudo isso sem sacrificar o equilíbrio defensivo, condição essencial para a continuidade de sua filosofia.

Assim, o próximo passo de Mourinho é traduzir essa capacidade em um time mais variado, mais claro e mais difícil de ser contido. É verdade que a estatística é motivo de celebração para Mourinho, ainda que por pouco tempo, mas o treinador português já está de olho no futuro.



