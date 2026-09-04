"Contra Marrocos e a favor de outra seleção": Eto'o faz acusações graves a um ex-árbitro

Samuel Eto'o, presidente da Federação Camaronesa de Futebol, provocou uma nova polêmica ao dirigir graves acusações a um ex-árbitro internacional e oficial do Exército, alegando que ele teria tentado agir contra os interesses de Camarões e do Marrocos durante edições anteriores de torneios africanos.

O caso gira em torno de alegações relacionadas a tentativas de influenciar partidas internacionais, sem a revelação da identidade do árbitro, nem mesmo de qualquer prova pública que sustente essas acusações.

Durante uma cerimônia de formatura de uma nova turma de árbitros camaroneses, Eto'o dirigiu advertências aos novos profissionais sobre certas pessoas com quem poderiam lidar, antes de falar sobre um "ex-árbitro e oficial do Exército", a quem acusou de desempenhar papéis que classificou como negativos contra o seu país.

Eto'o afirmou, em declarações destacadas pela rede camaronesa "CFOOT", que essa mesma pessoa "tentou influenciar o Marrocos em favor de outro país", acrescentando que "repetiu o mesmo quando as Leoas de Camarões participavam da última edição da Copa Africana de Nações Feminina".

O presidente da Federação Camaronesa não revelou o nome da pessoa a que se referia, mas sua descrição logo despertou especulações em torno de Alioum Sidi, ex-árbitro internacional e oficial do Exército camaronês, que atualmente ocupa o cargo de presidente da Associação dos Árbitros Camaroneses de Futebol.

Ainda assim, Eto'o não esclareceu a natureza da tentativa de "influenciar o Marrocos", nem a forma como ela teria supostamente ocorrido, tampouco revelou a identidade do país em favor do qual se disse que a ação teria sido praticada.

Alioum Sidi responde e exige provas

Por sua vez, Alioum Sidi se considerou o alvo das declarações de Eto'o e divulgou um comunicado no qual respondeu com veemência a essas acusações.

O ex-árbitro internacional rejeitou de forma categórica "qualquer acusação, insinuação ou interpretação" que o apresentasse como alguém que tentou influenciar uma partida em favor de outro país ou agir contra os interesses de Camarões.

Sidi exigiu, em contrapartida, que Samuel Eto'o especificasse claramente os fatos nos quais se baseia e apresentasse provas objetivas que comprovem a veracidade das acusações que lhe são dirigidas.

Também acenou com a possibilidade de recorrer às instâncias judiciais e aos órgãos competentes para defender sua honra, sua reputação e sua integridade, caso não seja apresentado nada que sustente essas alegações.

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Disputa perante o "CAS" no pano de fundo da crise

Alioum Sidi apontou para a possível existência de outro pano de fundo para essas declarações, diante da disputa atualmente em curso entre a Associação dos Árbitros Camaroneses de Futebol, que ele preside, e a Federação Camaronesa perante o Tribunal Arbitral do Esporte "CAS".

O ex-árbitro entende que essa disputa pode estar relacionada ao que descreveu como a "perda de sangue-frio por parte do presidente da federação", em referência a Eto'o.

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