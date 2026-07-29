O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, surpreendeu os torcedores do "Líder" com a escalação para o amistoso contra o Mouloudia de Argel.

O Al-Hilal enfrenta o Mouloudia de Argel, daqui a pouco, no terceiro jogo do "Líder" durante seu período de treinamentos na Áustria, antes do início da nova temporada 2026-2027.

Inzaghi anunciou a escalação oficial do time, que contou com a participação do lateral-direito Mohammed Mahzari, novo reforço vindo do Al-Taawoun, ao contrário do esperado.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" havia confirmado que Mahzari, ao lado do meio-campista português Rúben Neves, passaram por exames físicos e de condicionamento na manhã desta quarta-feira, com dificuldade de participarem da partida.

Mahzari só se juntou ao período de treinamentos do Al-Hilal na última segunda-feira, depois de o clube anunciar oficialmente sua contratação junto ao Al-Taawoun.

Por outro lado, o treinador italiano manteve seu novo jogador holandês Crysencio Summerville, vindo do West Ham United, no banco de reservas, com especulações de que ele entraria como substituto por alguns minutos durante o segundo tempo.

A escalação também contou com a participação do atacante uruguaio Darwin Núñez como titular, apesar de todas as notícias que confirmam sua saída do time durante a atual janela de transferências de verão, ou sua exclusão da lista de inscritos locais, no mínimo.

Inzaghi apostou em Núñez como centroavante, ao lado do marfinense Mohammed Kader Meïté, além do ponta brasileiro Malcom, cujo nome também está ligado a uma saída.

A escalação do Al-Hilal foi a seguinte:

Goleiro: Mohammed Al-Owais

Defesa: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Mutaib Al-Harbi

Meio-campo: Nasser Al-Dawsari - Suhaib Al-Zaid - Sergej Milinković-Savić

Ataque: Malcom - Darwin Núñez - Mohammed Kader Meïté

A partida contra o Mouloudia de Argel será a terceira que o Al-Hilal disputa em seu período de treinamentos na Áustria, onde já havia vencido o Sturm Graz, da Áustria, pelo placar de 2 a 1, antes de derrotar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, por 2 a 0.

O "Líder" encerra seus jogos no período de treinamentos na Áustria no próximo dia 3 de agosto, quando enfrenta o Al-Ahli do Catar, antes de retornar à capital saudita, Riad.