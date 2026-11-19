Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Escolha quem é o Bom, quem é o Feio e quem é o Mau neste faroeste em preto e branco cujo objetivo final é conquistar o tesouro do banco de reservas da Juventus para a temporada 2027-28. A temporada atual ainda está em andamento, mas os planos do clube e os sonhos da torcida já se voltam para o futuro. Mais uma vez, em um roteiro que se repete temporada após temporada desde 2020.

O DUELO A TRÊS

Enquanto Luciano Spalletti segue no comando da Juve, apesar de um início ruim no campeonato (na Liga Europa, o desempenho é melhor), respaldado por um contrato até 2028, e enquanto os rumores do mercado apontam Simone Inzaghi como o técnico preferido do diretor-executivo Giovanni Carnevali para o futuro da Velha Senhora, surge nesse duelo a três o grande ex, Antonio Conte, que, em uma entrevista de grande repercussão ao Cronache di Spogliatoio, põe sua carta na mesa: "Eu e a Juve temos um ciclo que, mais cedo ou mais tarde, precisaremos fechar".

Três nomes para um banco de reservas, quando ainda faltam sete meses de jogos na temporada atual. Três perfis com características diferentes, qualidades e defeitos diferentes. Spalletti, Inzaghi e Conte: vejamos os prós e os contras de cada um.

Publicidade Publicidade

SPALLETTI: PRÓS E CONTRAS

Tópicos relacionados

Próximas partidas JUV Campeonato Italiano 06:30 VEN

A favor de Luciano Spalletti pesam a experiência e, sobretudo, o fato de ele já trabalhar há um ano com a Juventus e com o atual grupo de jogadores. Seguir com ele, independentemente do resultado desta temporada, significaria dar ao clube a continuidade no trabalho técnico e a estabilidade que faltam à Juve há anos (seis treinadores desde 2019: Sarri, Pirlo, Allegri, Motta, Tudor e Spalletti). Entre os contras da aposta em Spalletti estão certa confusão nas ideias táticas e na comunicação: o Spalletti da Juve está mais próximo daquele da experiência ruim na seleção italiana do que daquele treinador intuitivo e vencedor do Napoli.

INZAGHI: PRÓS E CONTRAS

Publicidade

Quanto a Simone Inzaghi, há sobretudo dois pontos a seu favor: primeiro, é um treinador que se alinha ao clube, no estilo de Allegri, alguém que não cria problemas em relação às contratações e aceita o elenco que recebe, ainda que possa cobrar mudanças em particular, mas nunca em público. O segundo ponto a favor de Inzaghi é ter demonstrado que é um treinador moderno, atualizado e capaz de se adaptar tanto ao Campeonato Italiano quanto ao futebol jogado na Europa. Entre seus contras estão algumas dúvidas sobre a capacidade de administrar emocionalmente certos momentos decisivos da temporada (com a Inter, também por erros dos jogadores, como o de Radu, perdeu dois títulos italianos que estavam ao alcance do clube) e alguma rigidez tática, ligada ao seu querido 3-5-2.

CONTE: PRÓS E CONTRAS

Publicidade

E chegamos a Antonio Conte. Entre os pontos contra o treinador de Salento estão a alta exigência salarial (pelo menos 8 milhões, enquanto Spalletti recebe 5 milhões e Inzaghi custaria 6 milhões) e o desejo de ter voz ativa nas contratações. As exigências de Conte obrigam um clube a refletir e a levar em conta outras avaliações sobre certos fatores que podem até ser clichês, mas que, no mundo do futebol, já são tratados como fatos: com Conte, um projeto pode durar no máximo dois anos; com Conte, a comunicação com o público pode ser difícil de administrar; com Conte, o elenco precisa dar tudo o que tem, sob o risco de não aguentar.

Por outro lado, há os pontos positivos, também considerados verdades estabelecidas no mundo do futebol: com Conte, o título italiano vem em até dois anos ou, na pior das hipóteses, chega-se ao segundo lugar (perguntem à Juve, há anos muito distante das primeiras posições); com Conte, são lançadas as bases que outros treinadores podem aproveitar para continuar vencendo (Allegri na Juve, Inzaghi na Inter).

Publicidade

Por fim, o último fator, mas talvez o mais importante, é a identificação com a Juventus. Muitos torcedores da Juventus se sentiram traídos três vezes por Conte (quando ele pediu demissão em 2014, quando escolheu a Inter e quando escolheu o Napoli), mas suas palavras na entrevista ao Cronache já apontam para uma reconciliação, e estamos certos de que bastariam uma entrevista coletiva e algumas vitórias para colocar as coisas de volta no lugar, ou seja, para ter o ex-capitão e ex-comandante novamente à frente da Juventus.

A ESCOLHA

Publicidade

De qualquer forma, seria bom que a Juventus tomasse uma decisão unânime entre os diferentes setores do clube. Não há dúvida de que o primeiro a querer a volta de Conte deve ser John Elkann, o principal responsável pela renovação de Spalletti. Até agora, os donos da Juve nunca quiseram cogitar o retorno de Antonio e nunca lhe perdoaram a traição de 2014. O primeiro passo, portanto, seria o perdão. Em segundo lugar, a contratação de Conte (ou a permanência de Spalletti, ou a contratação de Inzaghi) deveria ter o apoio de todos os dirigentes: Carnevali, Massara, Ottolini e Chiellini. O pior para a Juventus seria escolher o treinador de 2027-28 sem que todos estivessem convencidos da decisão.