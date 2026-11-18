Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Antonio Conte pode mesmo voltar ao comando da Juventus? A resposta é sim e, desta vez, quem abriu essa possibilidade foi o próprio treinador. Livre no mercado após optar por deixar o Napoli e deixar passar, sem lutar por ela, a oportunidade de treinar o Manchester United, o ex-treinador da Juventus abriu as portas para um retorno ao banco do Allianz Stadium em entrevista ao Cronache di Spogliatoio.

"É um ciclo que, mais cedo ou mais tarde, terá de se fechar", disse o treinador na prévia da entrevista divulgada hoje, que será publicada na íntegra na sexta-feira. As palavras mostram que, também para o ex-técnico da seleção, falta algo à sua história com a Juventus, possivelmente um final feliz.

Ele abordou vários temas, desde a recusa em 2009 por causa de Diego até as duas ocasiões em que, nos últimos anos, esteve perto de voltar ao comando do clube: quando Agnelli escolheu Sarri, em 2019, e quando Giuntoli optou por Thiago Motta, em um ciclo que terminou apenas um ano depois. Antonio Conte voltará à Juventus; está apenas esperando "a oportunidade certa". Confira o que ele disse.

"NÃO FAÇO CONCESSÕES" - "Depois do Bari, eu poderia ter me tornado técnico da Juve já em 2009. Conversei bastante com Secco; Ranieri estava no comando. Havia muitos atacantes, e eu disse que precisávamos de jogadores pelas pontas, mas eles contrataram Diego, mesmo sabendo que eu usaria o 4-2-4. Eles queriam garantias e me pediram para ir a Roma para a final da Champions entre Barcelona e Manchester United. Entrei naquela reunião como técnico da Juventus. Disseram-me que Diego queria jogar no 4-3-1-2: qualquer outro treinador teria aceitado, mas eu não faço concessões. Eu poderia ter aceitado, ter passado do Bari para a Juventus, mas não sou assim. Então, disse à diretoria: "Se um jogador tem de decidir como vamos jogar, não sou o treinador certo para vocês". Saí daquela reunião sabendo que não me tornaria técnico da Juventus"

Publicidade Publicidade

JÁ ESTEVE PERTO DE VOLTAR DUAS VEZES - "O curioso na minha relação com a Juve é que, no passado, houve momentos em que poderíamos ter nos reencontrado. Isso aconteceu quando decidiram contratar Sarri: eu estava livre e, depois, fui para a Inter. Aconteceu uma segunda vez quando eu estava livre e Giuntoli decidiu contratar Thiago Motta: fui para o Napoli".

Próximas partidas JUV Campeonato Italiano 06:30 VEN

VOLTO QUANDO SURGIR A OPORTUNIDADE CERTA - "Muitas vezes encontro torcedores da Juventus que me perguntam: "Quando você volta?". A resposta é que voltarei quando surgir a oportunidade, quando algumas circunstâncias coincidirem. É difícil porque duas condições precisam coincidir: eu tenho de estar livre e a Juventus precisa estar procurando um treinador".

O CICLO PRECISA SE FECHAR - "Mais cedo ou mais tarde, teremos de fechar esse ciclo. Não sei se daqui a um, dez ou quinze anos, mas sei que deixei algo na Juventus. Sei que não será simples, embora ache que mais cedo ou mais tarde o ciclo terá de se fechar".