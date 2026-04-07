Conte abre as portas para um possível retorno à seleção italiana

O futebol italiano atravessa um delicado período de transição após o grande choque causado pelo fracasso da seleção nacional em se classificar para a Copa do Mundo. Essa crise não causou apenas um choque entre os torcedores, mas abriu as portas para mudanças radicais dentro da Federação Italiana de Futebol e trouxe de volta questões decisivas sobre o futuro da Azzurra e seu potencial no cenário internacional.

Em uma medida decisiva, Gabriele Gravina anunciou sua renúncia à presidência da Federação, levando a organização a uma fase de reestruturação abrangente, liderada pela questão da escolha de um técnico interino para a seleção, enquanto se aguarda a definição do técnico permanente que sucederá a Gennaro Gattuso.

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O nome de Antonio Conte, técnico do Napoli, surgiu como o principal candidato para comandar a seleção italiana, em uma jogada que pode representar seu retorno à cena internacional após anos de ausência.

Conte já havia comandado a seleção entre 2014 e 2016, e conseguiu chegar às quartas de final da Euro 2016, antes de ser eliminado nos pênaltis contra a Alemanha, o que reforça suas chances de obter apoio dentro da Federação.

As informações indicam que Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, pode não se opor à saída de Conte durante o verão, especialmente se Giovanni Malagò for eleito novo presidente da Federação Italiana nas eleições previstas para 22 de junho, segundo o jornal “La Gazzetta dello Sport”.

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Após o desastre... Nome surpreendente se aproxima da liderança da seleção italiana

Conte abriu a porta para a possibilidade de treinar a seleção, confirmando que seu futuro no Napoli ainda está em aberto. Ele disse após a vitória de sua equipe sobre o Milan no campeonato: “Não nos esqueçamos de que, nos últimos meses da temporada passada, a mídia falou sobre minha saída para a Juventus. A mídia precisa escrever alguma coisa, e é natural que meu nome apareça na lista. Se eu fosse presidente da Federação, colocaria meu nome entre os candidatos por vários motivos.”

E acrescentou: “Já trabalhei com a seleção italiana e conheço bem o ambiente. Representar o seu país é uma honra incomparável. Mas ainda tenho um ano restante no meu contrato com o Napoli e, no final da temporada, vou me reunir com o presidente para discutir o assunto”.

Conte também abordou a situação do futebol italiano após o fracasso na classificação para a Copa do Mundo, dizendo: “Se tivéssemos nos classificado após a vitória nos pênaltis contra a Bósnia, as pessoas estariam falando de uma grande conquista e de um futebol bonito. Mas, neste esporte, são os resultados que contam. Após três edições consecutivas da Copa do Mundo, é preciso tomar medidas sérias”.

E continuou: “Quando eu era técnico da seleção, falava-se muito, mas o apoio dos clubes era escasso. Agora a situação é considerada desastrosa, mas mesmo nos desastres há sempre algo que pode ser salvo. Se as coisas não mudarem, a situação permanecerá a mesma, quer nos classifiquemos ou não. Todos se preocupam com a seleção, e medidas concretas devem ser tomadas”.

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