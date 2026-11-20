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Alvaro Arbeloa garantiu que Calvin Bassey não terá permissão para deixar o Fulham neste inverno. O treinador chamou o zagueiro nigeriano de "um dos melhores do mundo".

Bassey foi associado a uma transferência para o Manchester United por vários veículos da imprensa britânica no início desta semana.

Nesse contexto, o treinador do Fulham foi questionado na tarde de sexta-feira sobre o interesse em seu jogador. Arbeloa não poupou elogios ao zagueiro canhoto.

"Desde os primeiros dias em que cheguei aqui, já percebi como ele é bom. Considero Bassey um dos melhores zagueiros do mundo, então é natural que tantos clubes queiram contratá-lo."

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"Não me preocupo com isso, porque acho que Calvin também está muito feliz aqui. Eu também estou muito, muito feliz com ele", concluiu o ex-treinador do Real Madrid.

Bassey jogou pelo Ajax na temporada 2022/23. O clube de Amsterdã o contratou do Rangers FC por 23 milhões de euros, mas ele não conseguiu impressionar. Após um ano, transferiu-se para o Fulham por 22 milhões de euros.

No Fulham, o nigeriano de origem italiana sempre tem vaga garantida entre os titulares. Seu contrato em Craven Cottage vai até meados de 2027, embora o clube tenha a opção de prorrogá-lo por mais um ano.

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Segundo o Transfermarkt, Bassey ainda vale 28 milhões de euros. Não se sabe quanto o Manchester United está disposto a pagar neste inverno.

O Fulham ocupa atualmente a 15ª posição na Premier League. O clube somou dois pontos a mais que o Manchester United, que está em 18º.