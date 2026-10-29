Consequências para Sandro Wagner? Terremoto no Hannover 96 aparentemente já é fato consumado

Segundo a Neue Presse e o Hannoversche Allgemeine Zeitung, a saída do diretor de futebol Jonas Boldt já estaria decidida.

De acordo com os jornais, os acionistas e representantes da associação teriam decidido se separar de Boldt, contratado apenas em julho, após a queda para a 16ª posição na segunda divisão e a eliminação da Copa da Alemanha diante do 1. FC Kaiserslautern, na quarta-feira.

Já antes do jogo da segunda fase contra os Diabos Vermelhos, havia inquietação interna no clube da Baixa Saxônia, segundo o Bild. Falava-se em "grandes dúvidas internas" em relação a Boldt e também na possibilidade de o técnico Sandro Wagner já estar com o cargo ameaçado.

Medo do rebaixamento cresce no Hannover 96

Wagner assumiu o Hannover em meados de setembro no lugar de Christian Titz, que era querido ao menos pelos torcedores apesar da crise esportiva, mas não venceu em quatro jogos desde então. Sob o comando do ex-auxiliar da seleção alemã, de 38 anos, o Hannover só somou pontos contra o FC St. Pauli (1 a 1). Nas demais partidas, sofreu derrotas, algumas delas por placares elásticos, sem marcar gols. A mais dolorosa veio no último domingo, no clássico contra o Eintracht Braunschweig (2 a 0).

Também pela ausência de uma reação após a troca de técnico e, sobretudo, pela demissão de Titz, Boldt já havia perdido cedo toda a confiança da torcida do Hannover 96. Agora, ao que parece, a direção esportiva do clube da segunda divisão também se afasta dele. As contratações feitas por Boldt, como Marcel Hartel, Emir Sahiti e o goleiro Pascal Loretz, ainda não convenceram. Além disso, uma breve viagem de férias de Boldt imediatamente antes do clássico não teria sido nada bem recebida pelo conselho fiscal.

Enquanto isso, cresce em Hannover o temor de ter o mesmo destino humilhante do Fortuna Düsseldorf na temporada passada e disputar o restante da temporada não pelo retorno à Bundesliga, mas pela permanência na segunda divisão. Uma declaração do dirigente Martin Kind ao Bild durante a semana resume esse sentimento: "Não podemos ser rebaixados. Nesse caso, eu teria trabalhado 30 anos em vão. Não posso aceitar isso."

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Hannover 96: Sandro Wagner também será demitido?

Uma demissão de Boldt também pode ter consequências delicadas para o técnico Wagner. No mínimo, o destino dos dois parece estar estreitamente ligado. Afinal, apesar da falta de resultados até aqui, Boldt manifestou publicamente seu apoio a Wagner em entrevista à NDR. "Enquanto eu estiver aqui, com certeza", disse o dirigente ao ser perguntado se pretendia manter Wagner no cargo.

Diante da saída aparentemente iminente de Boldt, porém, a permanência de Sandro Wagner também deve passar a ser questionada. Em meio à crise, os dois demonstraram união e, em uma atitude controversa, atribuíram a responsabilidade justamente a Titz, antecessor de Wagner, e à situação caótica da temporada passada.

"Dá para perceber que falta aquela leveza. Que, no ano passado, algo se perdeu em certa medida", disse Wagner recentemente, após a derrota no clássico em Braunschweig. Boldt adotou um discurso semelhante: "Essa questão existe, basicamente, desde março: o clube venceu pouquíssimos jogos e, em alguns momentos, ficou sem direção. Cheguei aqui e encontrei um time sem nenhuma confiança. Estamos trabalhando nisso. É preciso arregaçar as mangas, o caminho é longo."

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Caos no Hannover 96: o que aconteceu?

Na temporada passada, o Hannover disputou por muito tempo o acesso sob o comando de Titz, mas venceu apenas três dos dez jogos da liga a partir de março, com uma derrota e seis empates, e acabou ficando atrás de Elversberg, Schalke e Paderborn. A crise esportiva veio acompanhada de mais um período de caos na direção do clube. Após a saída do diretor de futebol Marcus Mann para o RB Salzburg na virada do ano, Jörg Schmadtke voltou a assumir o comando em Hannover, onde já havia trabalhado de 2009 a 2013, mas deixou o cargo de forma totalmente inesperada em março, após apenas três meses.

O Hannoversche Allgemeine Zeitung noticiou na época que Schmadtke e alguns jogadores do Hannover 96 já tinham uma visão extremamente crítica do então técnico Titz e que Schmadtke planejava afastá-lo. Schmadtke também teria tido uma discussão acalorada com Gregor Baum, acionista do Hannover 96, sobre o aumento do orçamento para pessoal que havia solicitado.

Com a chegada de Boldt ao Hannover, a questão envolvendo Titz foi rapidamente encerrada. No entanto, Sandro Wagner, sua "carta na manga", corre novamente o risco de fracassar em um cargo de técnico principal ambicioso fora da Regionalliga Bayern e do Unterhaching. Wagner havia deixado sua boa função como auxiliar do técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann no verão de 2025 para assumir seu primeiro cargo de técnico principal na Bundesliga.

No FC Augsburg, porém, a passagem do treinador de 38 anos chegou ao fim após apenas 14 jogos oficiais, com média de 0,93 ponto por partida. E agora, diante da aparente saída iminente de Boldt, parece mais incerto do que nunca se Wagner chegará a esse número de jogos à beira do campo pelo Hannover 96.

No próximo domingo, o clube da Baixa Saxônia terá mais uma partida decisiva em casa, em um confronto entre equipes em crise contra o Dynamo Dresden. O Dynamo está na 15ª posição, empatado com o Hannover em pontos e gols (8), mas, diferentemente do Hannover 96, ganhou confiança durante a semana com a vitória sobre o Schalke 04, da Bundesliga, na Copa da Alemanha.