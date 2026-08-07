O futuro do espanhol Rodri tomou um rumo inesperado depois de ele se aproximar de uma transferência para o Barcelona, seguindo o conselho que recebeu de seu treinador Pep Guardiola de se juntar ao clube catalão em vez do Real Madrid.

O jornalista Melchor Ruiz revelou no programa "La Tarde", da rádio espanhola "COPE", que Rodri consultou Guardiola nesta temporada sobre o que deveria fazer caso fosse obrigado a escolher entre Barcelona e Real Madrid, e a resposta do treinador catalão foi clara: o estilo de jogo do Barcelona é o mais adequado para ele, ainda que tenha reforçado que a decisão final cabe unicamente ao jogador.

Ruiz explicou que esse fator foi decisivo na decisão do meio-campista campeão da Copa do Mundo e da Eurocopa, que enxerga a filosofia do Barcelona como muito mais próxima do que viveu por anos sob o comando de Guardiola no Manchester City, em comparação com a abordagem do Real Madrid, ressaltando que o contato do treinador Hansi Flick com o jogador também fortaleceu essa inclinação.

Acrescentou que Rodri sabe que entrará em um vestiário familiar, que conta com jogadores como Pedri e Dani Olmo, e se sentirá como se estivesse com a seleção nacional, o que facilitou sua escolha pelo projeto do Barcelona do ponto de vista esportivo, além das considerações financeiras.

Segundo Ruiz, o Real Madrid demonstrou grande interesse em Rodri assim que a Copa do Mundo terminou, questionou o Manchester City sobre a possibilidade de vendê-lo e recebeu uma resposta positiva, apresentando em seguida uma proposta oficial, com um bom entendimento entre as partes. No entanto, o jogador informou pessoalmente ao clube merengue que valorizava a oferta, mas preferia aceitar a proposta do Barcelona antes que as negociações avançassem.

Ele apontou que o Real Madrid aceitou a decisão com espírito esportivo, enquanto a transação segue pendente de um acordo financeiro entre Barcelona e Manchester City, já que o clube inglês pede cerca de 70 milhões de euros, o mesmo valor comunicado ao Real Madrid durante as negociações, restando convencer o City como último passo para concretizar uma das mais importantes negociações do mercado.