Conquistas históricas e sonhos adiados... O que a África ganhou com a Copa do Mundo de 2026?

As seleções africanas entraram na primeira edição histórica da Copa do Mundo com 48 participantes, carregando ambições sem precedentes, depois que o continente enviou o maior número de representantes da história da competição. Entre conquistas históricas, surpresas estrondosas e derrotas dolorosas nos últimos minutos, a África saiu da Copa do Mundo de 2026 com uma imagem diferente: mais forte e respeitada, mas, ao mesmo tempo, revelou grandes desafios que ainda a separam de competir com as grandes potências mundiais até o fim.

Será que as seleções africanas conseguiram aproveitar essa oportunidade histórica? E quais são as principais lições que devem levar consigo antes da próxima edição, que retornará ao continente em 2030, com o Marrocos como anfitrião ao lado da Espanha e de Portugal?

A África participou com a maior delegação de sua história na Copa do Mundo de 2026 e, embora o torneio tenha testemunhado muitos momentos históricos e histórias inspiradoras, a avaliação da experiência continua sendo uma mistura de conquistas e decepções para as dez seleções que representaram o continente.

Após a classificação de nove seleções africanas para as fases eliminatórias, o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, afirmou que essas seleções proporcionaram aos povos do continente, cuja população chega a cerca de 1,6 bilhão de habitantes, um sentimento de orgulho e satisfação.

Apesar dessa conquista coletiva, a seleção marroquina foi a única que conseguiu chegar às quartas de final, enquanto cinco seleções africanas viveram momentos dolorosos ao sofrerem gols decisivos nos últimos minutos; os mais marcantes foram as viradas sofridas pelo Senegal e pelo Egito, que estavam ganhando por dois gols de diferença, antes de serem eliminadas da competição de forma dramática.

Por outro lado, o torneio testemunhou outros momentos históricos: as seleções do Egito e da República Democrática do Congo conquistaram suas primeiras vitórias na história da Copa do Mundo, enquanto as seleções de Cabo Verde, Costa do Marfim e África do Sul conseguiram passar da fase de grupos pela primeira vez.

Com o retorno da Copa do Mundo ao continente africano na edição de 2030, surgem muitas questões sobre as lições que as seleções do continente devem aprender após essa experiência excepcional.

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Seleções desconhecidas chamam a atenção

A seleção de Cabo Verde se impôs como uma das maiores surpresas do torneio, após conseguir chegar às oitavas de final em sua primeira participação na Copa do Mundo, graças a empates contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos.

A seleção dos “Tubarões Azuis” não se contentou com isso e esteve a poucos passos de protagonizar uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo contra a atual campeã, a Argentina, depois de ter recuperado o placar duas vezes após estar perdendo por um gol, antes de perder por 3 a 2 após a prorrogação.

O goleiro Fuzinia ganhou fama mundial graças ao seu desempenho notável; o número de seguidores dele no Instagram saltou de cerca de 50 mil para mais de 29 milhões ao final do torneio, e sua fama chegou ao ponto de dar nome a uma nova espécie de molusco marinho recém-descoberta.

O zagueiro Roberto “Pico” López afirmou que a seleção de seu país provou ser capaz de competir com as melhores seleções do mundo e disse, em declarações à rede “BBC”: “Nós nos colocamos no mapa mundial. Somos um país pequeno, mas temos corações grandes, e provamos que a crença em nossas capacidades é capaz de tornar o impossível possível”.

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Os Leões do Atlante consolidam a liderança

A seleção marroquina continuou a consolidar sua posição como uma das melhores do continente, após se tornar a primeira seleção africana a chegar às quartas de final em duas edições consecutivas da Copa do Mundo.

Apesar disso, os “Leões do Atlas” não conseguiram repetir o feito histórico alcançado no Catar 2022, quando chegaram às semifinais, após serem novamente eliminados pela seleção francesa.

A seleção marroquina apresentou uma evolução clara no ataque desde que Mohamed Wahbi assumiu o comando técnico, sucedendo a Walid Regragui, e o jovem meio-campista Ayoub Bouadi, de 18 anos, chamou a atenção com seu desempenho excepcional.

Wahbi afirmou: “Temos uma seleção jovem com grande vontade de evoluir, composta por jogadores talentosos que continuarão impulsionando a equipe para um progresso ainda maior”.

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O problema dos gols no final da partida

Antes do início do torneio, o ex-zagueiro marfinense Emmanuel Eboué alertou que as seleções africanas sofrem com uma queda na concentração nos minutos finais, o que as torna mais vulneráveis a sofrer gols decisivos.

Os acontecimentos do torneio vieram confirmar esses temores: as seleções da República Democrática do Congo e da Costa do Marfim sofreram dois gols decisivos aos 86 minutos nas partidas das oitavas de final, enquanto o Canadá eliminou a África do Sul com um gol aos dois minutos do tempo de acréscimo.

Além disso, os resultados das partidas do Senegal contra a Bélgica nas oitavas de final e do Egito contra a Argentina nas quartas de final passaram de uma vantagem de dois gols sem resposta para um empate em 2 a 2 em poucas minutos; o Senegal acabou perdendo por pênalti aos 125 minutos, enquanto o Egito foi eliminado por um gol decisivo marcado por Enzo Fernández aos 92 minutos.

E o sofrimento não parou por aí, já que a Argélia e a Costa do Marfim também sofreram gols nos acréscimos durante a fase de grupos, reacendendo as dúvidas sobre a capacidade das seleções africanas de manterem a vantagem até o apito final.

A Dra. Nikita Roli, especialista em psicologia do esporte da Universidade de Coventry, considera que isso não representa um fenômeno recorrente, mas reflete a pressão dos momentos decisivos.

Ela afirmou: “Qualquer time fica mais propenso a cometer erros no final da partida, devido ao cansaço físico e mental. Esse cansaço afeta a concentração, a tomada de decisões e a comunicação entre os jogadores, enquanto a pressão psicológica se intensifica à medida que o time se aproxima de alcançar uma conquista histórica”.

Uma experiência que moldará o futuro

A África foi a maior beneficiária da decisão de ampliar a Copa do Mundo para 48 seleções, já que o número de vagas garantidas passou de cinco para nove, além da classificação da República Democrática do Congo na repescagem.

E com o sucesso de todas as seleções africanas, com exceção da Tunísia, em passar da fase de grupos, a experiência atual parece ser um passo importante para a formação de seleções mais experientes no futuro.

Matar Mboug, olheiro da Federação Internacional de Futebol (FIFA), afirmou: “A maioria dos jogadores das seleções africanas não possui experiência suficiente para disputar partidas desse porte e sob essa pressão, enquanto os jogadores europeus e sul-americanos se beneficiam de disputar um número maior de confrontos decisivos”.

Ele acrescentou: “O lançamento da Liga das Nações Africanas será um passo importante, pois proporcionará partidas competitivas de forma contínua e, com o acúmulo de experiência, as seleções africanas se tornarão mais capazes de lidar com a responsabilidade coletiva”.

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Tunísia... O campeonato que todos querem esquecer

A seleção tunisiana foi a maior decepção do torneio, após a demissão do técnico Sabri Lamouchi na sequência da goleada por 5 a 1 sofrida contra a Suécia na primeira rodada.

Apesar da contratação do técnico francês Hervé Renard, a seleção não conseguiu recuperar o equilíbrio, sofrendo mais duas derrotas contra o Japão (4 a 0) e a Holanda (3 a 1), e deixando o torneio sem deixar rastros.

Já a seleção ganesa, apesar de ter conseguido passar da fase de grupos pela primeira vez desde 2010, foi alvo de críticas generalizadas após ser eliminada pela Colômbia nas oitavas de final.

A seleção das “Estrelas Negras” não conseguiu acertar nenhuma bola entre os postes e a trave durante essa partida e registrou apenas quatro chutes a gol em toda a competição, resultado da estratégia defensiva adotada pelo técnico Carlos Queiroz. Nenhuma outra seleção registrou um número menor de tentativas de ataque, exceto a iraquiana.

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Crises fora do campo

Apesar dos sucessos esportivos, o torneio não ficou isento de crises que afetaram as seleções e as torcidas africanas. Torcedores da Costa do Marfim e do Senegal enfrentaram dificuldades para obter vistos para os Estados Unidos, enquanto cidadãos da Argélia, de Cabo Verde e da Tunísia foram inicialmente obrigados a pagar uma caução de até 15 mil dólares para obter o visto.

Além disso, a proibição imposta ao árbitro somali Omar Artan de entrar nos Estados Unidos cinco dias antes do início do torneio gerou uma onda generalizada de críticas, apesar de ele ter afirmado possuir toda a documentação necessária, antes de ser escolhido posteriormente pela Federação Europeia de Futebol (UEFA) para arbitrar a Supercopa da Europa.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) também foi alvo de críticas após revogar a suspensão imposta ao atacante da seleção americana Folarin Balogun, enquanto a Confederação Africana de Futebol manteve silêncio em relação a essas questões, ao contrário da Confederação Europeia.

Após o sucesso da primeira edição da Copa do Mundo com a participação de 48 seleções, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, abriu as portas para a possibilidade de aumentar o número de seleções participantes para 64 no futuro, o que poderia garantir vagas adicionais para a África.

Apesar das conquistas históricas alcançadas pelas seleções do continente na Copa do Mundo de 2026, o caminho para competir com as grandes potências ainda é longo. Mas o certo é que a África saiu desta edição mais confiante, com maior presença e mais perto do que nunca de realizar seu sonho de escrever um novo capítulo na história da Copa do Mundo.