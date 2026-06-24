Conquistas árabes e africanas brilham nos olhos da estrela do Marrocos... Será que ele vai repetir esse feito contra o Haiti?

O jogador da seleção marroquina Ismail Sibari está prestes a entrar para os anais da história da Copa do Mundo, após continuar a brilhar com os “Leões do Atlas” durante a atual edição do torneio.

Sibari conseguiu marcar nos dois primeiros jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026, sendo o mais recente um gol logo no início da partida contra a Escócia, apenas 70 segundos após o início do jogo, confirmando o excelente nível que também demonstrou com seu clube, o PSV Eindhoven, da Holanda, na última temporada, quando marcou 19 gols em diversas competições.

Sibari foi o autor dos dois gols marcados pela Seleção do Marrocos na Copa do Mundo de 2026 até o momento, e o curioso é que ambos surgiram após um passe decisivo de seu companheiro Ibrahim Díaz.

De acordo com as estatísticas da Squawka, Saibari precisa de apenas um gol contra o Haiti na terceira rodada da fase de grupos, na manhã de amanhã, quinta-feira, para igualar o recorde de maior artilheiro marroquino na história da Copa do Mundo, que pertence a Youssef En-Nesyri, com 3 gols.

Nesse momento, Saibari também se tornará o maior artilheiro de todos os tempos entre os árabes na competição, empatado com o egípcio Mohamed Salah, os sauditas Sami Al-Jaber e Salem Al-Dossari, o tunisiano Wahbi Khazri, além de seu compatriota Al-Nassiri.

E não para por aí: o astro marroquino terá a chance de alcançar um feito continental sem precedentes se marcar um gol contra o Haiti, tornando-se o primeiro jogador africano na história da Copa do Mundo a marcar em cada uma de suas três primeiras partidas na competição.

Essa possível conquista dá a Sibari uma oportunidade de ouro para continuar escrevendo história com a camisa da seleção marroquina, num momento em que ele continua se impondo como uma das principais estrelas do torneio até o momento.