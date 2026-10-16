Bologna e Inter de Milão estão empatados nos resultados dos nove últimos confrontos entre as duas equipes no Campeonato Italiano, com 3 vitórias para cada lado e 3 empates, entre eles o 3 a 3 do último duelo entre os clubes, no dia 23 de maio, no estádio Dall'Ara.

Segundo a rede "Opta", especializada em estatísticas, o jogo de amanhã, sábado, válido pela sétima rodada do Campeonato Italiano, pode marcar o primeiro empate de Bologna e Inter de Milão em duas partidas consecutivas na competição desde novembro de 2013 e abril de 2014, já que as equipes empataram por 3 a 3 no último encontro, em 23 de maio.

O Bologna não perdeu em 4 dos 5 últimos jogos que disputou em casa contra o Inter de Milão no Campeonato Italiano, com 3 vitórias e 1 empate, depois de ter perdido 12 das 15 partidas anteriores em seu estádio diante do mesmo adversário, além de 3 empates.

O Bologna sofreu mais gols em seus jogos como mandante no Campeonato Italiano desde dezembro do ano passado do que qualquer outra equipe, com as redes vazadas 26 vezes.

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No mesmo período, e excluindo os clubes promovidos e rebaixados, o Bologna somou o menor número de pontos em partidas em casa, com apenas 11 pontos em 17 jogos, com 2 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, e uma diferença de pelo menos 5 pontos em relação a qualquer outra equipe.

O Bologna empatou em 4 dos 5 últimos jogos que fez em casa no Campeonato Italiano, com apenas 1 derrota, incluindo as duas últimas partidas.

A equipe da região da Emília-Romanha pode registrar ao menos 3 empates consecutivos em seu estádio na competição pela primeira vez desde o período entre abril e outubro de 2024, quando somou 7 empates consecutivos como mandante.

O Inter de Milão soma 16 pontos no Campeonato Italiano nesta temporada e pode chegar a pelo menos 19 pontos após as 7 primeiras rodadas apenas pela quarta vez desde a adoção do sistema de 3 pontos por vitória, na temporada 1994-1995.

A equipe já havia conseguido isso sob o comando de Luciano Spalletti na temporada 2017-2018, quando somou 19 pontos, com Héctor Cúper na temporada 2002-2003 e com Luigi Simoni na temporada 1997-1998, tendo somado 19 pontos em cada uma dessas temporadas, mas o Inter de Milão não conquistou o título do campeonato no fim da temporada em nenhuma das três ocasiões anteriores.

O Inter de Milão alternou entre empates e vitórias em cada um de seus 7 últimos jogos fora de casa no Campeonato Italiano, sendo o mais recente o 2 a 2 com a Roma.

O Nerazzurri não registra dois empates consecutivos fora de seu estádio na competição desde o período entre maio e setembro de 2024, quando somou 3 empates seguidos.

A Juventus registrou o melhor valor esperado de gols sofridos no Campeonato Italiano nesta temporada, com 2,9, à frente do Bologna, que ficou em segundo com 5,8, enquanto o Inter de Milão apareceu na quinta posição, com 7,0.

Os cinco gols do Bologna no Campeonato Italiano nesta temporada foram divididos entre 5 jogadores diferentes: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini e Enyim.

Federico Bernardeschi participou de 6 gols no campeonato ao longo de 2026, com 4 gols marcados e 2 assistências, sendo o jogador do Bologna com maior participação em gols.

Lautaro Martínez, atacante do Inter de Milão, marcou 5 gols contra o Bologna no Campeonato Italiano, mas todos eles saíram no estádio San Siro.

O estádio Renato Dall'Ara é o palco em que o atacante argentino acumulou mais minutos em sua carreira na competição sem marcar nenhum gol, com 483 minutos, mas ele não poderá quebrar esse jejum amanhã, sábado, por estar ausente da partida devido a uma lesão.

Os outros estádios em que ele não conseguiu marcar no Campeonato Italiano se restringem ao estádio Paolo Mazza, em Ferrara, onde jogou 103 minutos, e ao estádio Ezio Scida, em Crotone, onde atuou por 65 minutos.



