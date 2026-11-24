De Bruyne aposta no que sabe sobre Maresca
Kevin De Bruyne volta ao Etihad Stadium pela segunda vez como jogador do Napoli nesta terça-feira e afirma que seu conhecimento sobre Enzo Maresca e o Manchester City deixa seu time bem preparado para o confronto pela Champions League. Depois de passar uma década em Manchester, o meia acredita que o Napoli pode colocar à prova o City, sétimo colocado na tabela da fase de liga, com nove pontos.
"Vamos enfrentar um time que conheço bem e precisaremos ser sólidos e corajosos amanhã", disse De Bruyne. "Sei que tipo de jogo devemos esperar. Conheço Enzo Maresca e sei como ele gosta de jogar. Será uma partida difícil, mas podemos dar trabalho a eles."
O plano de passes do Napoli para superar o City
Com o Napoli em 27º lugar, com três pontos após derrotas para Arsenal, Villarreal e Porto, De Bruyne revelou os padrões específicos que o time de Massimiliano Allegri treinou para superar a organização do Manchester City. Além de avançar com a bola, o Napoli pretende explorar linhas de passe e lançamentos nas costas da defesa.
"Gosto de correr com a bola e espero que possamos fazer isso amanhã, mas também trabalhamos outras formas de encontrar linhas de passe e lançar a bola por cima deles", explicou De Bruyne. "Vamos enfrentar um time que conheço bem. Sei o tipo de partida que teremos pela frente. Conheço Enzo Maresca e estou familiarizado com sua maneira de jogar. Será uma partida difícil, mas daremos o nosso melhor."
Momentos distintos e listas de desfalques no Etihad
A expectativa é que De Bruyne jogue atrás de Rasmus Hojlund, enquanto o Napoli lida com uma longa lista de desfalques, incluindo os titulares lesionados Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret, além do defensor suspenso Rafa Marin. David Neres volta a integrar o elenco após ficar fora dos jogos desde 13 de outubro. No sábado, o Napoli encerrou uma sequência de três partidas sem vencer ao derrotar o Torino por 1 a 0.
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O Manchester City chega ao jogo de terça-feira após quatro partidas sem vencer na Premier League. O time empatou em 1 a 1 com o Fulham depois de perder para Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest. Ainda assim, a equipe de Maresca venceu sete de seus dez jogos em casa nesta temporada e derrotou o Napoli por 2 a 0 no Etihad em setembro de 2025.
Muito em jogo na disputa da fase de liga
O Napoli perdeu cinco de suas últimas sete partidas fora de casa em todas as competições e foi derrotado nos três confrontos mais recentes com o Manchester City, o que aumenta a pressão para que De Bruyne execute o plano tático em Manchester.
Uma vitória na terça-feira aproximaria o Napoli das vagas nos playoffs antes de seu próximo compromisso europeu, contra o Bruges. Já o City busca se firmar entre os oito primeiros, que garantem vaga direta nas oitavas de final.