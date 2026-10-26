O Fenerbahce recuou a bola do círculo central para o goleiro Ederson, que deu um chutão para a frente. Aos 12 segundos de jogo, o zagueiro do Gala Abdülkerim Bardakci e o atacante do Fener Romelu Lukaku disputaram a bola. O defensor prendeu o braço do belga, mas acabou caindo. Lukaku apontou o dedo indicador para ele, deixando claro o que achava do lance. Uma confusão se formou imediatamente, e nem mesmo o assistente de arbitragem que correu para o campo conseguiu contê-la.

Após empurrões e agarrões entre vários jogadores das duas equipes, os ânimos se acalmaram um pouco, embora Lukaku ainda tenha dirigido ofensas pesadas ao adversário. Por fim, o árbitro chamou Bardakci e Lukaku para esclarecer a situação.

Depois disso, Lukaku pouco apareceu no clássico. Quem ganhou as manchetes foi Victor Osimhen, seu adversário no Gala: o nigeriano marcou duas vezes ainda antes do intervalo e colocou o Cim Bom em uma merecida vantagem de 2 a 0 (29 e 44 minutos). O Fenerbahce conseguiu finalizar apenas uma vez na primeira hora de jogo. O lance mais perigoso dos visitantes veio dos pés de um jogador do Gala: ao tentar afastar a bola, Davinson Sanchez a desviou contra a própria trave.

Como vinham Gala e Fener nas últimas semanas?

Com uma vitória no clássico contra o arquirrival, o atual campeão Gala manteria a liderança da Süper Lig, enquanto o Fenerbahce, em quinto lugar, ficaria seis pontos atrás do líder. Nas últimas semanas, muita coisa também deu errado para o Fenerbahce na Champions League: na segunda rodada, a equipe foi goleada pelo Aston Villa por 6 a 0 fora de casa e, na semana passada, deixou escapar uma vantagem de 2 a 0 no empate por 2 a 2 com o Slavia Praga em casa. Com isso, a posição do técnico Ismail Kartal ficou sob forte pressão.