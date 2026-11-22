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A partida entre Delay Sports e Hilalspor , pela Landesliga de Berlim, foi encerrada antes do fim.

O motivo teria sido o arremesso de uma garrafa em direção ao árbitro assistente, depois que o Delay Sports recebeu um pênalti aos 60 minutos. Naquele momento, o clube do streamer Elias Nerlich, da Twitch, vencia por 2 a 1.

"Após a marcação do pênalti, uma garrafa foi arremessada em direção ao árbitro assistente. Por isso, a partida foi encerrada", informou o Delay Sports em seu perfil oficial no Instagram. O comunicado não esclareceu quem foi o responsável pelo incidente nem se a garrafa atingiu o árbitro assistente.

Ainda não se sabe, além disso, qual será o resultado oficial da partida. "Agora cabe ao tribunal desportivo decidir como o jogo será contabilizado", explicou o Delay Sports. Em um episódio semelhante no passado, o clube berlinense teve de disputar novamente uma partida.

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Em setembro de 2024, a partida da Kreisliga contra o BSV Al-Dersimspor II, do ex-jogador da seleção alemã Max Kruse, saiu do controle. O Delay Sports marcou o gol que fez o placar chegar a 3 a 2 nos acréscimos. Em seguida, houve confrontos em campo, e torcedores invadiram o gramado. A polícia precisou intervir, e o árbitro encerrou a partida.

Elias Nerlich se pronuncia: "O que acontece aqui de novo é digno de Oscar"

"O que acontece aqui de novo é digno de Oscar. Não sei o que dizer sobre isso", afirmou o cofundador Nerlich em uma publicação em seu perfil pessoal no Instagram.

Dentro de campo, o Delay Sports faz uma campanha excepcional na Landesliga de Berlim. O clube soma 27 pontos em nove jogos, com aproveitamento máximo. O BSV Eintracht Mahlsdorf II, que vem logo atrás, também tem 27 pontos, mas já disputou duas partidas a mais.