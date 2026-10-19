Poucos dias antes do aguardado confronto entre o francês Lille e o turco Galatasaray pela Liga dos Campeões da Europa, cresceram as preocupações com a segurança dentro do clube turco, em meio aos atos de violência e saques registrados em várias cidades francesas durante o fim de semana, o que levou sua diretoria a exigir garantias para proteger sua delegação e seus torcedores.

O site francês Foot Mercato informou que o Galatasaray está profundamente preocupado com a situação de segurança na França, especialmente diante das previsões de uma grande presença de torcedores turcos no estádio Pierre-Mauroy na próxima quarta-feira, para apoiar a equipe no aguardado duelo europeu.

Os acontecimentos registrados na cidade de Lille, que resultaram em danos a diversos estabelecimentos comerciais, alguns deles alvo de saques, aumentaram os temores da diretoria do clube turco quanto à segurança dos jogadores, dos membros da comissão técnica e dos torcedores que devem chegar à França.

Diante desses desdobramentos, o Galatasaray solicitou à União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, a adoção de medidas de segurança reforçadas para garantir a realização da partida, com atenção especial aos procedimentos de deslocamento dos torcedores e à garantia de sua segurança antes, durante e após o jogo.

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Por outro lado, o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, afirmou que as partidas da Liga dos Campeões da Europa marcadas para serem disputadas na França nesta semana, incluindo o confronto entre Lille e Galatasaray, serão realizadas nas datas previstas sem alterações.

Dessa forma, as autoridades francesas se veem diante de um desafio de segurança para assegurar a realização do confronto em um ambiente seguro, em meio a um clima de tensão e temores que antecede uma das partidas mais destacadas da rodada europeia.