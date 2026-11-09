A Federação Saudita de Futebol revelou as novas datas para as fases restantes da Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas da temporada 2026-2027, definindo a tabela de confrontos das oitavas de final, além das datas das quartas de final e das semifinais, no âmbito da continuidade da competição, que vive uma forte disputa entre 16 equipes pela sequência na caminhada rumo ao título.

As partidas das oitavas de final serão disputadas nos dias 11 e 12 de janeiro de 2027, fase que terá confrontos aguardados dos clubes Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr e Al Ittihad, em testes eliminatórios que não admitem reparação, enquanto ficou decidido que as partidas das quartas de final serão nos dias 1º e 2 de fevereiro, e as semifinais nos dias 4 e 5 de maio do mesmo ano.

Al Ittihad enfrenta o Al Jubail, e o Al Hilal encara o Al Hazem

As partidas das oitavas de final começam na segunda-feira, 11 de janeiro, com quatro confrontos: o Al Orobah enfrenta o Al Akhdoud às 16h50 no estádio da Universidade de Al Jouf, e, no mesmo horário, o Al Jubail enfrenta o Al Ittihad no estádio Príncipe Abdulaziz bin Musaid, na cidade de Hail.

Às 20h, o Al Riyadh recebe o Al Feiha no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, na capital, enquanto o Al Hilal enfrenta o Al Hazem no estádio Kingdom Arena, em um confronto no qual as duas equipes buscam garantir a vaga nas quartas de final.

Al Ahli diante do Al Ula, e o Al Nassr encara o Al Kholood

As disputas continuam na terça-feira, 12 de janeiro, quando o Al Taawoun enfrenta o Al Wehda às 16h50 no estádio do Al Taawoun, na cidade de Buraidah, enquanto o Al Ahli visita o Al Ula às 17h05 no estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina.

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Os confrontos das oitavas de final se encerram com duas partidas às 20h: a primeira reúne Al Nassr e Al Kholood no estádio Al Awwal Park, em Riad, enquanto o Al Qadisiyah enfrenta o Neom no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, na cidade de Dammam, completando assim a lista dos classificados às quartas de final.

Quartas de final em fevereiro, e semifinais em maio

A Federação Saudita de Futebol definiu os dias 1º e 2 de fevereiro de 2027 como data das partidas das quartas de final, e as duas partidas das semifinais serão disputadas nos dias 4 e 5 de maio do mesmo ano, sem mudança na data definida anteriormente.

Os clubes participantes aguardam os confrontos das oitavas de final, diante do desejo das grandes equipes de seguir na disputa pelo título, enquanto as demais equipes almejam aproveitar o sistema de mata-mata e conquistar novas surpresas na competição.