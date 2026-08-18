O sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite 2026-2027 foi realizado nesta terça-feira e resultou em um empolgante confronto árabe para o Al-Hilal.
A seguir, apresentamos todos os jogos do Al-Hilal na fase de liga com o seu novo formato:
Primeira rodada (Kingdom Arena):
Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos
Segunda rodada (fora de casa):
Al-Sadd, do Catar
Terceira rodada (Kingdom Arena):
Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos
Quarta rodada (fora de casa):
Neftchi, do Uzbequistão
Quinta rodada (Kingdom Arena):
Al-Gharafa, do Catar
Sexta rodada (fora de casa):
Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos
Sétima rodada (Kingdom Arena):
Al-Shamal, do Catar
Oitava rodada (fora de casa):
Pakhtakor, do Uzbequistão
Vale lembrar que a competição adota um novo formato de organização, baseado na distribuição dos clubes participantes de cada região geográfica em quatro níveis equilibrados.
Esse sistema tem como objetivo aumentar a intensidade da disputa e a igualdade de oportunidades entre todas as equipes, já que cada clube enfrenta dois adversários diferentes de cada um dos quatro níveis.