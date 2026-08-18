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imago-sport-1081064025.jpgAbdullah Ahmed
Hussein Hamdy

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Confrontos árabes emocionantes: sorteio coloca o Al-Hilal diante de testes difíceis na elite da Ásia

Al Hilal
Al-Ain
Al-Sadd
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Neftchi Fargona
Al-Gharafa
Al-Wasl
Al-Shamal II
Pakhtakor Tashkent
Liga dos Campeões da Ásia
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Catar
Uzbequistão

Desafios continentais

O sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite 2026-2027 foi realizado nesta terça-feira e resultou em um empolgante confronto árabe para o Al-Hilal.

A seguir, apresentamos todos os jogos do Al-Hilal na fase de liga com o seu novo formato:

Primeira rodada (Kingdom Arena):
Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos

Segunda rodada (fora de casa):

 Al-Sadd, do Catar

Terceira rodada (Kingdom Arena):

 Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos

Quarta rodada (fora de casa):

 Neftchi, do Uzbequistão

Quinta rodada (Kingdom Arena):

 Al-Gharafa, do Catar

Sexta rodada (fora de casa):

 Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos

Sétima rodada (Kingdom Arena):

 Al-Shamal, do Catar

Oitava rodada  (fora de casa):

 Pakhtakor, do Uzbequistão

Vale lembrar que a competição adota um novo formato de organização, baseado na distribuição dos clubes participantes de cada região geográfica em quatro níveis equilibrados.

Esse sistema tem como objetivo aumentar a intensidade da disputa e a igualdade de oportunidades entre todas as equipes, já que cada clube enfrenta dois adversários diferentes de cada um dos quatro níveis.

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