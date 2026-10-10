A sinalização da Confederação Africana de Futebol (CAF) de rever a realização da Copa Africana de Nações a cada dois anos, menos de um ano após anunciar sua mudança para o sistema de quatro em quatro anos, levantou questionamentos sobre os motivos que poderiam levá-la a recuar de uma reforma que ela mesma havia classificado anteriormente como histórica.

Enquanto Patrice Motsepe, presidente da CAF, afirmou nesta sexta-feira que a opção de retornar ao sistema anterior está em estudo, o conhecido jornalista francês Romain Molina apresentou uma explicação para essa reviravolta, relacionando-a ao conflito político e financeiro entre a Federação Internacional de Futebol (Fifa) e a União Europeia de Futebol (Uefa), e considerando que os interesses do futebol africano não são prioridade nessas decisões.

A CAF havia anunciado em dezembro de 2025 a realização da Copa Africana de Nações a cada quatro anos, em vez de dois, em uma medida que gerou críticas dentro do continente, em meio a temores sobre suas repercussões nas receitas do torneio e nas oportunidades de desenvolvimento do futebol africano.

A decisão de mudar a data da Copa Africana veio para agradar os europeus?

Molina entende que a decisão de reduzir o número de edições do torneio, em dezembro passado, não estava ligada apenas à organização do calendário do futebol internacional, mas veio, segundo sua interpretação, no contexto de uma tentativa de atender aos interesses dos grandes clubes europeus e da Uefa.

O jornalista francês explicou, em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, que a Fifa buscava naquele momento conter a insatisfação dos clubes europeus que são obrigados a abrir mão de seus jogadores africanos a cada dois anos para disputar a Copa Africana de Nações.

Segundo essa leitura, a realização do torneio a cada quatro anos funcionaria como uma concessão que reduz a frequência das ausências dos jogadores africanos de seus clubes, e dá aos clubes europeus uma maior estabilidade durante a temporada.

Essa visão se cruza com as críticas que surgiram após o anúncio da mudança, já que setores do futebol africano se opuseram à falta de consulta suficiente às federações locais, enquanto outros setores alertaram para o impacto da redução do número de edições do torneio sobre as receitas financeiras e as oportunidades de desenvolvimento no continente.

A CAF havia defendido a reforma como um passo importante para reorganizar as competições de seleções, anunciando paralelamente o lançamento da Liga das Nações Africana para compensar a redução do número de edições da Copa das Nações.

Conflito entre Fifa e Uefa muda as contas

Mas Molina acredita que o equilíbrio de forças entre Fifa e Uefa passou por mudanças nos últimos meses, o que pode explicar a reconsideração da decisão.

Depois que a contenção dos setores europeus foi uma das possíveis considerações por trás da mudança da data do torneio, o jornalista entende que o acirramento do conflito entre as duas entidades pode deixar a Fifa menos disposta a fazer concessões à Uefa e aos clubes a ela vinculados.

Segundo seu relato, o conflito crescente entre as duas partes pode levar a Fifa a não se opor ao retorno da Copa Africana de Nações ao seu sistema tradicional, o que pode prejudicar os interesses dos clubes europeus que se beneficiariam da realização do torneio a cada quatro anos, em vez de dois.

Molina considerou que o futebol africano se vê novamente no centro de cálculos políticos e disputas de influência entre as instituições internacionais, em vez de ter os interesses do continente como fator decisivo na definição do futuro de suas competições.

O jornalista enfatizou que a questão não diz respeito apenas a divergências administrativas, mas está também ligada a grandes interesses financeiros, diante da existência de dirigentes africanos que preferem a continuidade do torneio a cada dois anos pelas receitas que ele gera.

Molina disse, criticando a forma como as decisões são tomadas: "Observamos mais uma vez que há algo em comum entre todas essas decisões: os interesses do futebol africano não estão presentes em nenhuma etapa. São apenas cálculos políticos e enormes interesses financeiros".

Motsepe rejeita acusações de submissão à Fifa e à Uefa

Em contrapartida, Patrice Motsepe rejeitou as acusações de que a CAF toma suas decisões em resposta a orientações da Fifa ou da Uefa, afirmando que a proteção dos interesses do futebol africano continua sendo prioridade para ele.

O presidente da Confederação Africana esclareceu que a questão do retorno à realização da Copa das Nações a cada dois anos está, de fato, em revisão, mas não anunciou uma decisão final de recuar do sistema de quatro anos.

Dessa forma, a CAF se vê diante de uma possível revisão de uma decisão anunciada há menos de um ano, depois de tê-la defendido como parte de um plano para reorganizar as competições das seleções africanas.

Até o momento, o futuro do sistema do torneio não está definido, mas a reabertura do assunto reacende o debate sobre as motivações da mudança de data da Copa das Nações e sobre a capacidade da CAF de tomar suas decisões de acordo com as prioridades do futebol africano, longe dos conflitos de interesses internacionais.