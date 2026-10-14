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FBL-EUR-C1-PSG-MAN CITYAFP
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Confronto de números excepcionais entre Manchester City e Paris Saint-Germain: quem encerra a série do outro?

Manchester City x PSG
Manchester City
PSG
Liga dos Campeões
England
França

Imunidade do City e domínio do PSG contra os ingleses: confronto ameaça as duas marcas

Manchester City e Paris Saint-Germain entram em campo nesta quarta-feira para o aguardado confronto pela Liga dos Campeões, cada um com uma série forte que pretende manter, em um duelo que pode marcar o fim de um dos números mais marcantes das duas equipes.

O Manchester City tem um retrospecto excepcional atuando em casa na Liga dos Campeões. Segundo o site oficial da Uefa, perdeu apenas uma partida nos últimos 25 jogos disputados em seu estádio na fase de grupos e na fase de liga, com 21 vitórias e 3 empates, o que reflete a dificuldade de superá-lo diante de sua torcida.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain chega ao confronto com uma sequência notável contra clubes ingleses nas competições europeias, após evitar a derrota nos últimos 11 jogos, com oito vitórias e três empates.

Esses números colocam as duas equipes diante de um teste real: o Manchester City busca manter sua superioridade em casa e preservar seu forte retrospecto na Liga dos Campeões, enquanto o Paris Saint-Germain espera ampliar sua série invicta contra clubes ingleses.

Em outro aspecto, o Manchester City leva vantagem no histórico de confrontos diretos com o Paris Saint-Germain, com quatro vitórias contra duas do time francês, além de dois empates.

Ainda assim, o Paris venceu o último encontro entre as equipes por 4 a 2, em casa, pela sétima rodada da fase de liga da Liga dos Campeões na temporada 2024-2025.

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