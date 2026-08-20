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Ahmed Mansy

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Conflito oculto: Al Ahly ameaça Fabrizio Romano e o obriga a recuar

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A. Bondarenko
Al-Ahli x Abha
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Campeonato Saudita
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O jornalista italiano caiu diante do clube saudita

O comunicador saudita Walid Al-Farraj revelou um conflito velado que ocorreu entre o clube Al-Ahli e o jornalista italiano especializado em notícias de transferências Fabrizio Romano.

Al-Farraj afirmou, em declarações no programa "Rotana Sport com Walid": "É verdade que o Al-Ahli tem problemas, mas o que aconteceu de mobilização e energia negativa no clube durante o último período é algo assustador".

E explicou: "O tuiteiro Fabrizio Romano, por exemplo, publicou um tuíte no qual diz que o Al-Ahli contratou o ucraniano Artem Bondarenko, meio-campista do Shakhtar Donetsk, por 18 milhões de euros como valor fixo, e um milhão de euros em bônus".

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E acrescentou: "A transferência foi feita por apenas 6 milhões de euros, e um milhão de euros em bônus, por isso Fabrizio apagou o tuíte, porque o Al-Ahli o ameaçou de que emitiria um comunicado desmentindo-o, então ele ficou com medo e apagou o tuíte".

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E concluiu: "Esse homem é uma das principais ferramentas que foram usadas para pressionar os clubes, utilizando os empresários, e em cooperação com alguns diretores e personalidades estrangeiras presentes nos clubes sauditas".

Vale lembrar que o Al-Ahli está próximo de contratar Bondarenko, para substituir o marfinense Franck Kessié, que deixou o time após o término de seu contrato ao fim da última temporada.

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