Confissões secretas... Jogador da França revela uma surpresa sobre o nível do Marrocos!

Um dos astros da seleção francesa causou grande surpresa com relação ao nível do Marrocos na partida que reuniu as duas equipes ontem, quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa venceu a marroquina por 2 a 0, garantindo sua classificação para as semifinais, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Bélgica e Espanha.

Rabiot disse em declarações após a partida: “Não tínhamos nada a temer dessa equipe; essa foi a impressão que tivemos durante o jogo”.

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Ele acrescentou: “Mesmo quando eles estavam com a posse de bola, não sentimos nenhum perigo, pois fomos superiores em todos os aspectos técnicos e táticos”.

E continuou: “Após a partida, conversei com Rafael Raymond (assessor de imprensa da seleção francesa), que me confirmou ter sentido que essa seleção é um pouco menos forte em comparação com a de 2022”.

Rabiot admitiu ter ficado bastante surpreso com o estilo de jogo do Marrocos, dizendo: “Eles jogaram com um bloco defensivo incomum; é raro vê-los assim. Achávamos que seriam mais ousados, mas conseguimos provocá-los, colocá-los sob pressão e superá-los fisicamente; no final, eles foram obrigados a recuar dessa maneira.”

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Sobre a possibilidade de enfrentar a Espanha nas semifinais, Rabiot disse: “Espero que sim, com certeza. Queremos nos vingar deles e vamos ver o que vai acontecer”.

A seleção espanhola enfrentará a Bélgica nesta sexta-feira à noite, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.



