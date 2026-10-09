O argelino Anis Hadj Moussa, ponta do Feyenoord da Holanda, revelou sua posição sobre o fracasso de sua transferência para o Al-Ittihad durante a última janela de transferências do verão, afirmando que se sente feliz em seu clube atual, apesar do sério interesse demonstrado pelo "Al-Ameed" em contar com seus serviços antes do impasse nas negociações entre as duas partes.

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O Al-Ittihad havia se movimentado para contratar Hadj Moussa e lhe ofereceu uma proposta financeira tentadora, mas as negociações não terminaram com um acordo com o Feyenoord, fazendo com que o jogador argelino permanecesse no clube holandês, em meio a um clima de incerteza sobre seu futuro até o fechamento do mercado de transferências do verão na Holanda.

Em entrevista à revista "Voetbal International", Hadj Moussa falou sobre o impasse na negociação, esclarecendo que não se arrepende de ter ficado no Feyenoord e que encara o que aconteceu como algo natural que pode acontecer com qualquer jogador de futebol ao longo de sua carreira profissional.

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Disse o jogador argelino: "Estou muito feliz, como já disse. São coisas pelas quais qualquer jogador de futebol pode passar. No fim, fiquei, e estou muito feliz com isso".

As consequências das negociações haviam se refletido na situação de Hadj Moussa dentro do Feyenoord, já que ele ficou de fora do confronto contra o NEC, depois que Giovanni van Bronckhorst considerou que ele não estava mentalmente presente o suficiente para participar. Também surgiram relatos sobre o atraso do jogador no dia da partida, entre as circunstâncias que cercaram sua ausência.

Mesmo assim, van Bronckhorst fez questão de elogiar o potencial do ponta argelino, descrevendo-o como "artista", em referência às suas habilidades e à sua capacidade de apresentar lampejos técnicos marcantes dentro de campo, o que foi bem recebido pelo jogador.

Hadj Moussa comentou o elogio do técnico dizendo: "Fico feliz que um grande jogador como ele diga isso, e estou muito feliz com isso", reafirmando sua intenção de seguir em sua trajetória no Feyenoord, depois que as tentativas de transferência para o Al-Ittihad terminaram sem acordo entre os dois clubes.