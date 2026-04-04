Confissão amarga abala o Wydad... Cartieron admite a impotência após a primeira derrota

O francês Patrice Carteron, técnico do Wydad, reconheceu que o Fath Rabat mereceu a vitória na partida que opôs as duas equipes na noite de sexta-feira, no Estádio Príncipe Moulay Hassan, em jogo adiado da décima rodada do Campeonato Profissional “Inwi”.

Cartieron afirmou, na coletiva de imprensa após o jogo, que a derrota foi “merecida”, ressaltando que o confronto foi difícil desde o início até o apito final, tendo em vista as circunstâncias complexas pelas quais o time vermelho vem passando recentemente.

O francês explicou: “Há dias que tentamos, junto com a comissão técnica, encontrar soluções rápidas para restabelecer o equilíbrio da equipe após a eliminação da Copa da Confederação, que deixou um grande impacto psicológico nos jogadores. Tentamos montar um time capaz de resistir, mas o tempo não foi suficiente para mudar a situação”.

E acrescentou: “Não criamos muitas oportunidades e faltou-nos organização na maior parte do jogo. Até mesmo os treinos não foram concluídos, pois metade dos jogadores não conseguiu terminá-los devido ao cansaço. A equipe está sofrendo física e mentalmente, mas não estou aqui para justificar a derrota, e sim para encontrar soluções rápidas antes do próximo jogo”.

O Fath Rabat conquistou a vitória por 1 a 0, com gol marcado por Lamine Diakité aos 62 minutos, após um primeiro tempo equilibrado que não registrou gols, apesar das tentativas de ambas as equipes.

A partida também contou com a saída do jogador Hakim Ziyech devido a uma lesão, o que aumentou as dificuldades do Wydad.

Carteron tentou fazer alterações ofensivas no segundo tempo para restabelecer o equilíbrio, mas suas tentativas não resultaram em alteração do placar, levando-o a perder em seu primeiro teste oficial com o time vermelho.

Com este resultado, o Al-Wedad permaneceu com 29 pontos na terceira posição, enquanto o Al-Fath Al-Riyadi subiu para 18 pontos, subindo para o oitavo lugar, em uma vitória que reforça sua posição na tabela e aumenta a pressão sobre Cartieron no início de sua trajetória com o Al-Wedad.