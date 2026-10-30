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Alvino Hanafi
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“Confiança total nele!”: Mikel Arteta sai em defesa de Kai Havertz apesar do jejum de gols

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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, defendeu o atacante Kai Havertz após críticas aos seus números recentes de gols. Arteta afirmou que mantém total confiança no jogador da seleção alemã e se recusou a fazer uma avaliação dura de seu elenco após a eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Fleetwood Town, no meio da semana.

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Arteta mantém confiança em Havertz apesar da queda no número de gols

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, reiterou sua total confiança no atacante Kai Havertz, apesar da queda recente em sua produção ofensiva. Havertz atuou ao lado de Viktor Gyokeres na derrota do Arsenal nos pênaltis para o Fleetwood Town, da quarta divisão, no meio da semana.

Arteta descartou que a fase atual de Havertz esteja ligada a lesões anteriores.

O treinador do Arsenal segue confiante de que seus atacantes vão corresponder em Anfield.

Treinador explica oscilações naturais na eficiência de atacantes de elite

Antes da viagem para enfrentar o Liverpool, Arteta defendeu a contribuição geral de Havertz para a estrutura da equipe. “Não, isso não tem nada a ver com aquilo. É verdade que, em termos de números, houve uma queda”, explicou Arteta, ao falar do histórico físico de Havertz.

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“Mas ele certamente também teve oportunidades de jogar, e esse tipo de fase e de oscilação na eficiência dos jogadores de ataque é muito comum.”

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“Confio totalmente nele e no que está fazendo”, afirmou o treinador espanhol.

Arteta pede perspectiva após eliminação surpreendente na copa

Ao comentar a derrota nos pênaltis para o Fleetwood no meio da semana, Arteta pediu perspectiva na avaliação das atuações de Havertz e Gyokeres. “O que aconteceu no meio da semana provavelmente é a beleza deste esporte... Você joga essa partida 100 vezes e sabe qual será o resultado em 99% delas”, observou Arteta.

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“Mas isso é futebol, e acontece: algo mágico ocorreu, e eles avançaram.”

“Por isso, preciso manter a perspectiva e, obviamente, analisar, mas sem julgar os jogadores com muita severidade, especialmente sem entender o contexto”, ressaltou.

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Ataque busca se recuperar antes de duelo decisivo com o Liverpool

Havertz e Gyokeres seguem na disputa por uma vaga como referência no ataque contra o Liverpool, na tarde de domingo.

Arteta espera uma reação contundente de seus atacantes após a frustração do meio da semana.

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O Arsenal busca conquistar três pontos importantes para fortalecer sua ambição de conquistar o título.