O argentino Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, voltou ao radar do Barcelona, em meio à busca do clube catalão por reforços para sua linha defensiva durante a próxima janela de transferências de inverno, depois que as lesões sucessivas provocaram uma crise defensiva que deixou o técnico Hansi Flick com opções limitadas na posição de zagueiro central.

Segundo o jornal catalão "Sport", o zagueiro argentino continua sendo um dos nomes sobre a mesa de Deco, diretor esportivo do Barcelona, como uma opção em potencial para reforçar a linha defensiva, mas a concretização do negócio está condicionada a um requisito fundamental: a capacidade do clube de contratá-lo por um custo financeiro baixo, compatível com as restrições impostas ao seu orçamento e com as regras do fair play financeiro.

O jornal citou Laurie Whitwell, jornalista especializada em notícias do Manchester United na revista "The Athletic", que afirmou que o interesse do Barcelona em contratar Martínez permanece, mas está condicionado à possibilidade de fechar o negócio em condições financeiras adequadas, o que torna a postura do clube inglês um fator decisivo na definição do futuro das negociações.

A necessidade do Barcelona de reforçar a posição de zagueiro central aumentou após a série de lesões que atingiu seu elenco, incluindo Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen e Marc Casadó, o que trouxe de volta o tema da contratação de um novo zagueiro ao topo das prioridades da direção esportiva, depois que Deco não conseguiu convencer Flick, no último verão, sobre a necessidade de contratar um jogador para essa posição.

Martínez, de 28 anos, tem contrato com o Manchester United até junho de 2027, com uma cláusula que permite estendê-lo por mais uma temporada, mas seu futuro em Old Trafford não parece definido, especialmente diante dos relatos que falam sobre a possibilidade de sua saída.

A janela de transferências de inverno pode representar uma oportunidade adequada para ambas as partes: o Manchester United pode evitar que o jogador entre no último ano de seu contrato, enquanto o Barcelona espera aproveitar sua situação contratual para conseguir um zagueiro com experiência internacional sem arcar com um custo elevado.

O zagueiro argentino não passa por sua melhor fase no clube inglês, diante das críticas que recebeu por conta de seu nível, além da tensão provocada por suas declarações sobre a fraqueza dos investimentos do clube no último verão.

Sua crise também aumentou após sua expulsão diante do Chelsea, depois de receber dois cartões em quatro minutos no segundo tempo.