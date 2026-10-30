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FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP
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"Concordo com Mendy": ex-astro do Marrocos faz grave acusação contra Díaz sobre o pênalti da final da África

B. Diaz
Y. Belhanda
E. Mendy
Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
Marrocos
Senegal

Younès Belhanda cita a reação dos jogadores do Senegal após o pênalti perdido no famoso lance

Younes Belhanda, ex-estrela da seleção do Marrocos, reabriu a polêmica em torno do pênalti desperdiçado por Brahim Díaz com uma cobrança à "Panenka" na final da Copa das Nações da África de 2025 contra Senegal, depois de levantar uma hipótese intrigante sobre o que aconteceu, embora reconhecendo que não possui qualquer prova que sustente sua crença.

Durante sua participação em um episódio do programa "Rioolo Club" na rede francesa RMC, Belhanda falou sobre o pênalti que surgiu nos minutos finais dos acréscimos da partida decisiva, quando o Marrocos teve uma chance de ouro para garantir o título diante de sua torcida, mas acabou perdendo pelo placar de 0 a 1 após a partida se estender para a prorrogação, na qual Pape Gueye marcou o gol da vitória de Senegal aos 94 minutos.

Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, havia assumido a cobrança do pênalti aos 90+8 minutos, mas optou por bater à "Panenka", e a bola parou nas mãos do goleiro senegalês Édouard Mendy, em meio ao choque da torcida marroquina.

Belhanda disse sobre o pênalti: "No começo, senti raiva dele, mas no fim você diz a si mesmo: eu poderia estar no lugar dele e fazer a mesma coisa".

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Belhanda levanta hipótese intrigante sobre a cobrança

Apesar de reconhecer o erro de Díaz, Belhanda recusou-se a classificar sua tentativa como uma atitude estúpida, considerando que a avaliação seria completamente diferente caso o jogador tivesse conseguido marcar.

E explicou: "Porque se ele tivesse marcado, olhe para Zinédine Zidane na final. Quando ele marcou seu gol contra a Itália na final da Copa do Mundo de 2006, você disse que ele era um jogador excepcional, e que o que fez foi impressionante".

Mas o ex-jogador de Nice e Montpellier, que atualmente defende o Al-Sailiya do Catar, foi além, revelando uma crença pessoal sobre as circunstâncias da cobrança.

Belhanda disse: "Acho que eles combinaram sobre o pênalti. Acho que Brahim Díaz disse ao goleiro que faria aquilo".

E acrescentou, explicando a base sobre a qual construiu suas suspeitas: "Acho isso porque a reação dos jogadores de Senegal ao pênalti não dava a impressão de que estavam surpresos. Você conhece a natureza das emoções em uma final como essa. É isso que eu acho, é minha opinião pessoal. Não há provas, é apenas uma sensação".

As declarações de Belhanda permanecem apenas uma hipótese pessoal, já que ele não apresentou qualquer prova que comprove a existência de um acordo entre Díaz e o goleiro senegalês sobre a execução da cobrança ou seu resultado.

Quinze minutos de caos precederam o pênalti

As declarações de Belhanda surgiram no contexto da polêmica contínua em torno dos minutos finais da final, que registrou grande tensão após a marcação do pênalti para o Marrocos depois da revisão da tecnologia de vídeo, em um momento em que a seleção senegalesa havia, por sua vez, protestado contra a anulação de um gol que marcara anteriormente, por causa de uma falta sobre Achraf Hakimi.

Os ânimos se exaltaram após a decisão do árbitro, em meio a protestos dos jogadores de Senegal e à saída da equipe do gramado, além da invasão do campo por parte de alguns torcedores, antes da retomada da partida e da cobrança de Díaz após uma longa paralisação.

O abalo ficou evidente em Díaz após desperdiçar o pênalti, pois lágrimas surgiram em seus olhos, antes de ser substituído poucos minutos depois.

Apesar da derrota do Marrocos dentro de campo, o caso teve um novo desdobramento cerca de dois meses depois, quando a comissão de apelação da Confederação Africana de Futebol decidiu, em 17 de março, considerar Senegal derrotado por W.O. pelo placar de 0 a 3, com base nos artigos 82 e 84 do regulamento do torneio, relativos à saída do gramado antes do fim da partida sem a autorização do árbitro.

Mas a Federação Senegalesa de Futebol recorreu da decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte, que deve proferir sua sentença no fim de novembro, mantendo o caso aberto a novos desdobramentos.

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