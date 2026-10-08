Concessão rara: Bayern de Munique caminha para ceder ao pedido de Olise

Michael Olise afirmou que já não é apenas uma contratação promissora para o Bayern de Munique, mas se tornou um dos jogadores fundamentais no projeto bávaro. O internacional francês voltou a impressionar durante a data Fifa com a seleção de seu país, dando continuidade ao embalo de seu forte início de temporada na Alemanha.

Suas atuações lhe permitiram dar mais um passo adiante, e é evidente que seu crescente impacto não passou despercebido em Munique, a ponto de a questão de seu futuro já se tornar um dos principais temas de discussão dentro do clube.

Embora o Bayern de Munique busque claramente manter seu ponta Olise por um longo período, a situação parece mais complicada do que uma simples renovação de contrato. Segundo as últimas informações do jornal "Sport Bild", nenhuma negociação séria começou ainda, e Olise não revelou claramente suas intenções a respeito de seu futuro em Munique.

O Bayern de Munique pretende garantir sua permanência rapidamente, procurando oferecer um contrato bastante atraente que poderia mantê-lo no clube até 2032. No entanto, um pedido dos agentes do jogador pode complicar significativamente as negociações, pois ele teria o desejo de incluir uma cláusula de rescisão em seu futuro contrato, conforme noticiou a rede "Foot Mercato".

De fato, novas informações acrescentaram outra dimensão a essa história. Segundo relatou o jornalista Christian Falk, do jornal Bild, o Bayern de Munique estaria agora disposto a fazer uma concessão bastante rara para manter Michael Olise.

Enquanto o clube bávaro costuma hesitar em aceitar cláusulas de rescisão de contrato, a diretoria pode finalmente aceitar um pedido dos agentes do jogador.

A ideia se resume em conceder a Olise uma cláusula que lhe permita deixar o clube em seu futuro contrato, mas sob condições que protejam significativamente os interesses do Bayern, e o valor mencionado chegaria a 200 milhões de euros, uma quantia que dá aos bávaros grande flexibilidade, ao mesmo tempo em que respeita o desejo do jogador francês de não se vincular a um contrato de longo prazo.

O ex-jogador do Crystal Palace recebe atualmente cerca de 14 milhões de euros por ano, uma quantia bem inferior aos 25 milhões de euros que recebe seu companheiro no Bayern de Munique, Harry Kane, ao passo que seu brilho com a seleção francesa fortalece sua posição nas negociações.

O Bayern de Munique também sabe que vários grandes clubes europeus acompanham de perto sua situação antes do próximo verão, com relatos que indicam o interesse de Real Madrid e Liverpool.

Diante dessas circunstâncias, a diretoria de Munique se esforça para evitar qualquer impasse nas negociações e trabalha para garantir rapidamente o futuro de seu ponta. Aceitar uma cláusula de rescisão pode ser uma decisão incomum, mas o Bayern pode considerar o valor de 200 milhões de euros uma solução intermediária aceitável para manter Olise a longo prazo.



