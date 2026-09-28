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Concentração de ferro: a seleção da Arábia Saudita prende a respiração de seus astros!

Arábia Saudita x Iraque
Arábia Saudita
Iraque
Gulf Cup
Arábia Saudita
Iraque

Segredos do sucesso da Arábia Saudita

Em um passo que reflete o nível de disciplina imposto dentro da concentração da seleção da Arábia Saudita, fontes da imprensa revelaram novas instruções estabelecidas pela direção do selecionado saudita para organizar a vida dos jogadores fora de campo, que incluem restrições rígidas ao uso de telefones celulares, em uma tentativa de garantir que os astros tenham descanso suficiente durante o período de participação na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

De acordo com o que foi divulgado por fontes do programa "Al-Montasaf", Fahd Al-Mufarrij, diretor da seleção da Arábia Saudita, proibiu os jogadores de usar plataformas de redes sociais ou fazer ligações telefônicas depois da meia-noite, dentro de regras que visam organizar os horários dos jogadores e manter sua concentração durante a concentração.

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As novas instruções incluem a proibição do uso de plataformas de redes sociais e de fazer ligações telefônicas depois da meia-noite, em uma medida que visa reduzir as distrações que podem afetar o descanso dos jogadores e sua preparação para as partidas, em meio ao clima de forte competição que a Copa do Golfo vive.

Esta medida ocorre no âmbito da organização da vida diária dos jogadores da seleção da Arábia Saudita durante a concentração, com foco em proporcionar as condições adequadas para a recuperação e o sono, de modo a ajudar os atletas internacionais a manter seu preparo físico e mental antes dos compromissos futuros.

Esses acontecimentos surgem em um momento em que a seleção da Arábia Saudita vive uma fase de estabilidade técnica, depois de ter conseguido garantir oficialmente sua classificação para as semifinais da "Golfo 27", após conquistar duas vitórias consecutivas sobre as seleções do Kuwait e de Omã nas duas últimas rodadas.

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