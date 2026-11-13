Conceicao volta e encontra outra Juventus: o que acontece no mercado de transferências em janeiro

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Após a pausa, a Juventus terá Francisco Conceicao de volta, mas o futuro do português está no centro dos rumores de mercado: ele pode sair já na janela de transferências de janeiro?

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Após a pausa para as seleções, a Juventus terá Francisco Conceicao de volta. O jogador se recupera da luxação no ombro sofrida na derrota para a Lazio em 18 de outubro. O português, nascido em 2002, terá de reconquistar seu lugar no time, levando em conta o que aconteceu desde que se lesionou.

ENCONTRA UMA JUVENTUS DIFERENTE

Desde a lesão de Conceicao, a Juventus passou por duas mudanças importantes: a adoção de uma linha de três defensores, em um 3-5-2 (ou 3-4-2-1) que prejudica um pouco os muitos jogadores de lado de campo do elenco. A outra é a 'nova' função de Randal Kolo Muani, que brilhou contra o AZ Alkmaar e a Fiorentina atuando adiantado pela direita, justamente na posição de Chico. Além disso, as dificuldades do time de Luciano Spalletti para marcar gols (a Juve tem o 13º ataque da Serie A, com 15 gols) tornam urgente uma ação do clube no mercado durante a janela de janeiro. E, para poder contratar, a Juventus também terá de vender, mesmo com o aumento de capital aprovado ontem pelo Conselho de Administração. A questão, portanto, é se Conceicao também deve ser considerado entre os jogadores que podem deixar Turim em janeiro, ao lado de Gatti, Cambiaso e Zhegrova, os três principais candidatos a uma negociação.

JUNTOS ATÉ JUNHO

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Fabrizio Romano analisa a situação de Conceicao em seu canal no YouTube: "Conceicao nunca esteve realmente perto de deixar a Juventus durante o verão, antes de tudo por vontade própria. Ou seja, Conceicao está bem na Juve, quer permanecer na Juventus e está muito feliz porque a Juve apostou forte nele há cerca de um ano e meio, acertou sua contratação em definitivo e pagou uma quantia importante para tê-lo. Portanto, Conceicao está muito bem na Juventus", relata o TuttoJuve.com. "Falou-se muito da Premier League, mas nenhuma daquelas histórias era concreta ou verdadeira, digamos assim. Houve uma possibilidade com o Al-Hilal, no sentido de que o Al-Hilal também o avaliou em uma lista de jogadores de lado de campo. Havia dois ou três nomes, e depois o clube contratou Martinelli e Summerville. Conceicao certamente quer continuar na Juve e não está planejando uma transferência em janeiro, assim como a própria Juventus. Hoje, todas as informações que recebemos sobre Conceicao apontam para sua permanência e para a continuidade do trabalho juntos. O mercado também reserva surpresas: se chegar uma proposta gigantesca, nunca se sabe. Mas hoje, em novembro, Conceicao e a Juventus não planejam se separar. Pelo contrário, a expectativa é seguir juntos pelo menos até o fim da temporada".

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NO VERÃO, TUDO MUDA

O cenário mais provável, portanto, é que Conceicao não saia na janela de janeiro e permaneça na Juventus até junho. Depois, no verão, muita coisa poderá mudar, em um sentido ou em outro, e o futuro do português será determinado por vários fatores: sua vontade, o valor das propostas que eventualmente chegarem, quem será o treinador da Juventus (Spalletti? Simone Inzaghi? Conte?) e o esquema que ele adotará, a composição (em número de jogadores e características técnicas) do ataque da Juventus em 2027-28 e o desempenho do camisa 7 do clube daqui até junho.