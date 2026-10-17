Conceição entra na polêmica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: Isso não parece justo!

O português Sérgio Conceição, ex-treinador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, comentou a polêmica envolvendo seu compatriota Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, ressaltando a dificuldade de tomar partido na disputa, diante da enorme importância que ambos têm no futebol português.

Conceição, que segue sem clube desde que deixou o Al-Ittihad, falou sobre a crise durante participação no podcast "La Tripletta", do jornal italiano "Gazzetta dello Sport", destacando que Cristiano Ronaldo é uma lenda do futebol, enquanto Jorge Jesus goza de respeito e tem vasta experiência como treinador.

Disse o treinador português, de 51 anos: "É um assunto delicado no meu país. Cristiano é uma lenda, um dos 5 melhores jogadores de todos os tempos. Por outro lado, Jesus é o treinador da seleção nacional, um técnico respeitado e com ampla experiência. Sinceramente, não me parece justo tomar partido de um em detrimento do outro".

Conceição escolhe Figo em vez de Cristiano Ronaldo

Ainda falando sobre o futebol português, Conceição entrou em uma comparação divertida sobre quem é o melhor ponta entre ele e seu filho Francisco Conceição, também jogador de futebol, e respondeu rindo: "Sérgio!", antes de corrigir-se e afirmar que seu compatriota Luís Figo continua sendo o melhor.

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Quando questionado se Figo também supera Cristiano Ronaldo, Conceição admitiu a dificuldade da escolha, mas deu preferência ao ex-astro de Portugal pela ótica da atuação na posição de ponta.

E disse: "Ah, essa é uma pergunta difícil. Mas, como ponta, eu talvez escolhesse Figo, ele é um jogador realmente excepcional".

Conceição abre a porta para um retorno à Itália

Sobre seu futuro como treinador, Conceição não descartou um retorno ao Campeonato Italiano, depois de ter comandado o Milan na temporada 2024-2025, afirmando seu desejo de viver uma nova experiência na Itália.

E disse: "Por que não? Eu gostaria muito. No passado, além do Milan, havia outras opções".