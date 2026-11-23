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No último fim de semana, a Juventus voltou a contar com Francisco Conceicao, que foi relacionado após se recuperar da luxação no ombro sofrida na derrota para a Lazio, em 18 de outubro. O português, nascido em 2002, ficou no banco na vitória por 4 a 0 sobre o Venezia, sem ser utilizado por Luciano Spalletti, e agora precisa reconquistar seu lugar no time. Enquanto isso, começam a circular muitos rumores de mercado sobre o futuro de Conceicao, já a partir da janela de janeiro.

Após a vitória na 12ª rodada da Serie A, Spalletti foi claro ao falar das opções de ataque à disposição: "Preciso de mais um atacante por dentro com todos esses jogos. Na direita, tenho três pontas: Conceicao, Zhegrova e Nico. Na esquerda, tenho Alajbegovic, Yildiz e Boga. Kolo Muani? Preciso incentivá-lo a jogar como atacante: ele precisa saber encontrar espaço para atacar em profundidade. Quando recebe a bola pelo meio com um adversário nas costas, não se sente à vontade: preciso dele também como centroavante, apesar de agora também termos Ekhator".

Há muitas opções pelas pontas, mas faltam centroavantes, e a busca por soluções também passa pelo mercado. Pode haver chegadas (Sorloth?) e saídas, entre elas a de Conceicao.

Além disso, as dificuldades do time de Spalletti para marcar gols, apesar dos quatro feitos contra o Venezia, tornam urgente uma ação do clube no mercado durante a janela de janeiro. E, para poder comprar, a Juventus também terá de vender, mesmo com o aumento de capital aprovado recentemente pelo conselho de administração. Surge, portanto, a dúvida sobre se Conceicao também deve ser considerado um dos jogadores que podem deixar Turim em janeiro, ao lado de Gatti, Cambiaso e Zhegrova, os três principais candidatos a uma venda.

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Fabrizio Romano analisou a situação de Conceicao há alguns dias em seu canal no YouTube: "Conceicao nunca esteve realmente perto de deixar a Juventus durante o verão, antes de tudo por vontade própria. Conceicao está bem na Juve, quer continuar na Juventus e está muito feliz porque, há um ano e meio, a Juve apostou forte nele, acertou sua contratação em definitivo e pagou uma quantia importante para tê-lo. Portanto, Conceicao está muito bem na Juventus", segundo o TuttoJuve.com.

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Romano prosseguiu: "Falou-se muito da Premier League, mas todas aquelas histórias não eram concretas nem verdadeiras, digamos assim. Houve uma possibilidade no Al-Hilal, no sentido de que o Al-Hilal também considerou o nome dele em uma lista de pontas. Havia dois ou três nomes; depois, o clube contratou Martinelli e Summerville. Conceicao certamente quer continuar na Juve e não está planejando uma transferência em janeiro, assim como a própria Juventus não planeja sua saída. Hoje, todas as informações que recebemos sobre Conceicao apontam para a permanência e para a continuidade da parceria. É claro que o mercado também reserva surpresas: se chegar uma proposta gigantesca, nunca se sabe. Mas, neste momento, em novembro, Conceicao e a Juventus não estão planejando se separar. Pelo contrário, a expectativa é seguir juntos pelo menos até o fim da temporada".

Segundo Romano portanto, o cenário mais provável é que Conceicao não saia na janela de janeiro e permaneça na Juventus até junho. Depois, no verão, muita coisa poderá mudar, em uma direção ou outra. O futuro do português será determinado por vários fatores: sua vontade, o valor das propostas, o nome do treinador da Juventus (Spalletti? Simone Inzaghi? Conte?), o esquema tático, a composição do ataque da Juventus em 2027-28, tanto em número de jogadores quanto em características técnicas, e o desempenho do camisa 7 até junho.

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Quanto aos valores, vejamos quanto a Juventus precisaria receber para não ter prejuízo na venda. Primeiro, vale lembrar quanto o clube gastou para contratar Conceicao. O jogador nascido em 2002 chegou do Porto à Continassa por empréstimo, no verão de 2024, ao custo de 7 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus. Um ano depois, em julho de 2025, a Juventus o contratou em definitivo: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o Porto FC para a aquisição em definitivo dos direitos esportivos do jogador Francisco Fernandes da Conceição por 30,4 milhões de euros, pagáveis em quatro exercícios, além de encargos acessórios de 1,6 milhão de euros. A Juventus assinou com o jogador um contrato até 30 de junho de 2030".

Diante desses valores, para registrar lucro na venda, a Juventus precisaria vender Conceicao em julho de 2027 por pelo menos 18 milhões de euros. Já em janeiro de 2027, seriam necessários ao menos 21 milhões de euros para convencer a diretoria. Não são valores impossíveis e, no fim das contas, são até modestos diante do poder financeiro de clubes da Premier League e de La Liga que poderiam pensar em contratar o ponta português. O mesmo vale para os clubes árabes. Em resumo, é improvável que Conceicao saia já em janeiro, mas é plausível que deixe Turim em janeiro. Muito dependerá das propostas que chegarem, lembrando que, diante de ofertas adequadas, todos os jogadores da Juventus estão no mercado. Ninguém é inegociável por princípio na Juve, algo que o diretor-executivo Giovanni Carnevali deixou claro desde que assumiu o cargo.